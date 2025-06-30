Действительно ли немецкие авто так хороши: где правда и где преувеличение

Немалая доля автомобилистов начинает выбор авто с его "национальности". Почему так и какой в этом смысл? Сегодня поговорим о характерных чертах немецких машин.

О том, какие черты немецких автомобилей играют нам на пользу, а каких следует остерегаться, читайте в материале РБК-Украина .

Какие автомобили считаются немецкими

Прежде всего скажем, что поговорить отдельно о "немцах" не виде - так или иначе это будет сравнение с конкурентами из других стран.

Стоит также уточнить: к немецким брендам относятся не только исконные Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. Сюда входит и Opel, который почти целый век (с 1929 по 2019 год) был в руках зарубежных владельцев, а также европейское подразделение Ford, которое хоть и принадлежит американскому автопроизводителю, обычно выступает как самостоятельная компания.

Техническое совершенство - фирменная черта

Для большинства водителей "немец" - это синоним инженерной безупречности. И хотя те, кто имел опыт пользования машинами из других стран, здесь могут не согласиться, мы скажем, что многие модели из Германии можно назвать эталонными.

Да, они не единственные, кого можно считать образцом современного автомобиля, но имеют свою характерную черту: стремление к высочайшему качеству без компромиссов, даже если это влияет на себестоимость. Именно благодаря этому потребительские свойства немецких авто остаются на высоком уровне - их добротность трудно превзойти.

Качество в каждой детали

Внимание к деталям характерно не только для технической начинки, но и отделки салона. Продуманная эргономика, качественные материалы, приятные на ощупь кнопки, служащие годами, и высокий уровень шумоизоляции - все это не просто комфорт, но и безопасность.

И это не говоря уже по такое понятие как восприятие автомобиля, которое у многих моделей немецкого происхождения тяготеет к премиальности.

Сбалансированность характеристик

С одной стороны, силовые агрегаты немецких авто никогда (хорошо, почти никогда) не кажутся хилыми и нежными, да вдобавок славятся как экономичные.

С другой, имеем еще одну сильную немецкую сторону - ходовые качества. Немецкие авто обычно обеспечивают комфорт и стабильность как на ровных автобанах, так и на ухабистых дорогах.

Хотя подвеска иногда бывает жестковатой, она остается собранной и эффективной, особенно при быстрой езде. И профессиональные автожурналисты, и опытные пользователи оценивают такую особенность как хорошо сбалансированные настройки.

Фото: немецкое авто - не обязательно модель от "большой немецкой тройки". Менее известным маркам тоже присуща немецкая добротность (unsplash.com)

Набор высоких технологий

Нельзя утверждать, что это однозначное преимущество с точки зрения владельца подержанного экземпляра, но последние 10-15 лет немецкие автомобили часто опережают конкурентов по уровню технологического оснащения.

Например, именно из Германии происходят одни из самых эффективных массовых двигателей с непосредственным впрыском, турбонаддувом и другими инновационными решениями. Также именно немецкие производители наиболее широко используют преселективные роботизированные трансмиссии.

Кроме того, уровень систем активной безопасности у них - среди самых высоких в отрасли. Хотя стоит признать, что большое количество новейших технологий не всегда означает надежность, долговечность или простоту ремонта - иногда наоборот.

Долговечный кузов

Кузов является ключевой частью любого автомобиля: если он серьезно поврежден, ржавчиной или в ДТП, восстановление часто становится экономически нецелесообразным. Специалисты по ремонту указывают, что у немецких авто обычно более долговечные кузова, поскольку защита металла от коррозии выполнена на высоком уровне.

Доступ к запчастям

Мы сознательно не используем словосочетание доступность запчастей - ведь по цене у "немцев" они часто самые дорогие на рынке. Хотя при том и качество соответствующее. Главное же, что найти запчасти на эти машины, как правило, значительно проще, чем к некоторым восточным одноклассникам.

Это объясняется наличием не только оригинальных деталей, но и большого количества качественных альтернатив от авторитетных европейских производителей. Которые к тому же не надо возить издалека.

Престижные бренды

Еще одно преимущество немецкого автопрома - это сильный имидж. Автомобили из Германии всегда считались не просто качественными, но и солидными: так повелось еще с 60-х и даже раньше.

И если некоторые конкуренты появились на рынке лишь в 70-х или 90-х годах, то все немецкие бренды уже давно заслужили статус престижных. Более того, четыре из них относятся к премиум-сегменту.

Меньше теряют в цене

Принимая во внимание все приведенные факторы, неудивительно, что при перепродаже немецкие авто теряют в цене меньше, чем большинство других. Хотя первоначальная цена таких машин обычно выше, она частично компенсируется стабильной остаточной стоимостью.

Вывод

Если обобщить приведенные выше выкладки, можно сказать, что немецкие автомобили имеют больше всего положительных черт из всех конкурентов. А с другой стороны недостатков у них совсем немного. Хотя они тоже есть и даже самые ярые сторонники "немцев" этого не могут отрицать.

А напоследок заметим, что каждое правило имеет исключения, и приведенные выше данные могут не касаться какой-то конкретной модели - ведь ряды современных производителей очень разнообразны. Кстати, это еще одна положительная черта немецких автомобилей.