Чи справді німецькі авто такі хороші: де правда і де перебільшення

Чимала частка автомобілістів починає вибір авто з його "національності". Чому так та чи є в цьому сенс? Сьогодні поговоримо про характерні риси німецьких машин.

Про те, які риси німецьких автомобілів грають нам на користь, а яких слід остерігатись, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Які автомобілі вважаються німецькими

Перш за все скажемо, що поговорити окремо про "німців" не вийде - так чи інакше це буде порівняння з конкурентами з інших країн.

Варто також уточнити: до німецьких брендів належать не лише відвічні Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen і Porsche. Сюди входить і Opel, який майже ціле століття (з 1929 по 2019 рік) був у руках закордонних власників, а також європейський підрозділ Ford, що хоч і належить до американського автовиробника, здебільшого виступає як самостійна компанія.

Технічна досконалість - фірмова риса

Для більшості водіїв "німець" - це синонім інженерної бездоганності. І хоча ті, хто мав досвід користування машинами з інших країн, тут можуть не погодитися, ми скажемо, що чимало моделей з Німеччини можна назвати еталонними.

Так, вони не єдині, кого можна вважати зразком сучасного автомобіля, але мають свою характерну рису: прагнення до найвищої якості без компромісів, навіть якщо це впливає на собівартість. Саме завдяки цьому споживчі властивості німецьких авто залишаються на високому рівні - їхню добротність важко перевершити.

Якість у кожній деталі

Увага до деталей характерна не лише для технічної начинки, а й оздоблення салону. Продумана ергономіка, якісні матеріали, приємні на дотик кнопки, що служать роками, і високий рівень шумоізоляції - усе це не просто комфорт, а й безпека.

І це не говорячи вже по таке поняття як сприйняття автомобіля, яке у багатьох моделей німецького походження тяжіє до преміальності.

Збалансованість характеристик

З одного боку, силові агрегати німецьких авто ніколи (добре, майже ніколи) не здаються немічними і тендітними, та на додачу відомі як економічні.

З іншого, маємо ще одну сильну німецьку сторону - ходові властивості. Німецькі авто зазвичай забезпечують комфорт і стабільність як на рівних автобанах, так і на вибоїстих дорогах.

Хоча підвіска іноді буває жорсткішою за інших, вона залишається зібраною та ефективною, особливо при швидкій їзді. І професійні автожурналісти, і досвідчені користувачі оцінюють таку особливість як добре збалансовані налаштування.

Фото: німецьке авто - не обов’язково модель від "великої німецької трійці". Менш відомим маркам теж притаманна німецька добротність (unsplash.com)

Набір високих технологій

Не можна стверджувати, що це однозначна перевага з точки зору власника вживаного екземпляра, але останні 10-15 років німецькі автомобілі часто випереджають конкурентів за рівнем технологічного оснащення.

Наприклад, саме з Німеччини походять одні з найефективніших масових двигунів із безпосереднім впорскуванням, турбонадувом та іншими інноваційними рішеннями. Також саме німецькі виробники найширше використовують преселективні роботизовані трансмісії.

Також рівень систем активної безпеки у них - серед найвищих у галузі. Хоча варто визнати, що велика кількість новітніх технологій не завжди означає надійність, довговічність чи простоту ремонту - іноді навпаки.

Довговічний кузов

Кузов є ключовою частиною будь-якого автомобіля: якщо він серйозно пошкоджений, іржею чи в ДТП, відновлення часто стає економічно недоцільним. Фахівці з ремонту вказують, що у німецьких авто зазвичай більш довговічні кузови, оскільки захист металу від корозії виконано на високому рівні.

Доступ до запчастин

Ми свідомо не використовуємо словосполучення доступність запчастин - адже за ціною у "німців" вони часто найдорожчі на ринку. Хоча при тому і якість відповідна. Головне ж, що знайти запчастини на ці машини, як правило, значно простіше, ніж до деяких східних однокласників.

Це пояснюється наявністю не лише оригінальних деталей, а й великої кількості якісних альтернатив від авторитетних європейських виробників. Які до того ж не треба возити десь здалеку.

Престижні бренди

Ще одна перевага німецького автопрому - це сильний імідж. Автомобілі з Німеччини завжди вважалися не просто якісними, а й поважними: це почалося ще у 60-х і навіть раніше.

І якщо деякі конкуренти з’явилися на ринку лише в 70-х або 90-х роках, то всі німецькі бренди вже давно заслужили статус престижних. Більше того, чотири з них належать до преміум-сегменту.

Менше втрачають в ціні

Беручи до уваги всі наведені фактори, не дивно, що при перепродажі німецькі авто втрачають в ціні менше, ніж більшість інших. Хоча первісна вартість таких машин зазвичай вища, вона частково компенсується стабільною залишковою цінністю.

Висновок

Якщо узагальнити приведені вище викладки, можна сказати, що німецькі автомобілі мають найбільше позитивних рис з усіх конкурентів. А з іншого боку недоліків у них зовсім небагато. Хоча вони теж є і навіть найпалкіші прихильники "німців" цього не можуть заперечувати.

А насамкінець зауважимо, що кожне привило має винятки, і приведені вище дані можуть не стосуватись якоїсь конкретної моделі - адже ряди сучасних виробників дуже різноманітні. До речі, це ще одна позитивна риса німецьких автомобілів.