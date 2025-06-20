Можно ли потерять права за благодарность "аварийкой": что говорят в МВД

Учитывая волну паники в соцсетях, правоохранители официально решили объяснить, грозит ли лишение водительских прав за включение аварийной сигнализации "в благодарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"В сети распространяется фейк, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять права на год. Правда ли это? Разберемся вместе!", - отметили в министерстве.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

движение с техническими неисправностями (если разрешено);

буксировка транспортного средства;

перевозка детей (во время посадки/высадки);

остановка колонны на дороге;

дорожно-транспортное происшествие.

А как быть с благодарностью?

Как отметили в МВД, ПДД не содержат прямого упоминания об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге).

"Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность - превыше всего!", - отметили в министерстве.

Правоохранители напомнили, что за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.