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Можно ли потерять права за благодарность "аварийкой": что говорят в МВД

Украина, Пятница 20 июня 2025 22:23
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Можно ли потерять права за благодарность "аварийкой": что говорят в МВД Фото: водителей не наказывают за вежливость "аварийкой" (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Учитывая волну паники в соцсетях, правоохранители официально решили объяснить, грозит ли лишение водительских прав за включение аварийной сигнализации "в благодарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В сети распространяется фейк, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять права на год. Правда ли это? Разберемся вместе!", - отметили в министерстве.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

  • вынужденная остановка на дороге;
  • остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
  • движение с техническими неисправностями (если разрешено);
  • буксировка транспортного средства;
  • перевозка детей (во время посадки/высадки);
  • остановка колонны на дороге;
  • дорожно-транспортное происшествие.

А как быть с благодарностью?

Как отметили в МВД, ПДД не содержат прямого упоминания об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге).

"Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность - превыше всего!", - отметили в министерстве.

Правоохранители напомнили, что за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.

Не секрет, что украинские водители нередко злоупотребляют включением "аварийки". Однако, как уже отметили правоохранители, если ее использовать в неподобающих случаях, можно ухватить штраф.

РБК-Украина подробно описало, как правильно использовать "аварийку" и какие штрафы можно получить в случае нарушений.

Ранее мы также писали, что в Украине изменятся правила получения водительского удостоверения.

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