Можно ли потерять права за благодарность "аварийкой": что говорят в МВД
Учитывая волну паники в соцсетях, правоохранители официально решили объяснить, грозит ли лишение водительских прав за включение аварийной сигнализации "в благодарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"В сети распространяется фейк, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять права на год. Правда ли это? Разберемся вместе!", - отметили в министерстве.
Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:
- вынужденная остановка на дороге;
- остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
- движение с техническими неисправностями (если разрешено);
- буксировка транспортного средства;
- перевозка детей (во время посадки/высадки);
- остановка колонны на дороге;
- дорожно-транспортное происшествие.
А как быть с благодарностью?
Как отметили в МВД, ПДД не содержат прямого упоминания об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения (например, за пропуск в очереди или ошибку на дороге).
"Важно, чтобы использование "аварийки" всегда соответствовало реальным условиям и не создавало аварийной ситуации на дороге. Вежливость на дороге важна, но безопасность - превыше всего!", - отметили в министерстве.
Правоохранители напомнили, что за неправильное использование предупредительных сигналов предусмотрен штраф, но лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях.
Не секрет, что украинские водители нередко злоупотребляют включением "аварийки". Однако, как уже отметили правоохранители, если ее использовать в неподобающих случаях, можно ухватить штраф.
РБК-Украина подробно описало, как правильно использовать "аварийку" и какие штрафы можно получить в случае нарушений.
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