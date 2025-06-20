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Чи можна втратити права за подяку "аварійкою": що кажуть в МВС

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 22:23
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Чи можна втратити права за подяку "аварійкою": що кажуть в МВС Фото: водіїв не карають за ввічливість "аварійкою" (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

З огляду на хвилю паніки в соцмережах, правоохоронці офіційно вирішили пояснити, чи загрожує позбавлення водійських прав за ввімкнення аварійної сигналізації "на подяку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Чи це правда? Розберемося разом!", - зазначили в міністерстві.

Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках:

  • вимушена зупинка на дорозі;
  • зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
  • рух з технічними несправностями (якщо дозволено);
  • буксирування транспортного засобу;
  • перевезення дітей (під час посадки/висадки);
  • зупинка колони на дорозі;
  • дорожньо-транспортна пригода.

А як бути з подякою?

Як наголосили в МВС, ПДР не містять прямої згадки про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).

"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!", - зазначили в міністерстві.

Правоохоронці нагадали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.

Не секрет, що українські водії нерідко зловживають ввімкненням "аварійки". Однак, як вже зазначили правоохоронці, якщо її використовувати у неналежних випадках, можна вхопити штраф.

РБК-Україна детально описало, як правильно використовувати "аварійку" та які штрафи можна отримати у разі порушень.

Раніше ми також писали, що в Україні зміняться правила отримання водійського посвідчення.

Зауважимо також, що ми писали, як швидко та легко запам'ятати дорожні знаки.

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