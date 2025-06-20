Чи можна втратити права за подяку "аварійкою": що кажуть в МВС
З огляду на хвилю паніки в соцмережах, правоохоронці офіційно вирішили пояснити, чи загрожує позбавлення водійських прав за ввімкнення аварійної сигналізації "на подяку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Мережею шириться фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Чи це правда? Розберемося разом!", - зазначили в міністерстві.
Згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), аварійна світлова сигналізація має бути увімкнена у таких випадках:
- вимушена зупинка на дорозі;
- зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;
- рух з технічними несправностями (якщо дозволено);
- буксирування транспортного засобу;
- перевезення дітей (під час посадки/висадки);
- зупинка колони на дорозі;
- дорожньо-транспортна пригода.
А як бути з подякою?
Як наголосили в МВС, ПДР не містять прямої згадки про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення (наприклад, за пропуск у черзі чи помилку на дорозі).
"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам та не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!", - зазначили в міністерстві.
Правоохоронці нагадали, що за неправильне використання попереджувальних сигналів передбачено штраф, але позбавлення водійських прав не передбачено у таких випадках.
Не секрет, що українські водії нерідко зловживають ввімкненням "аварійки". Однак, як вже зазначили правоохоронці, якщо її використовувати у неналежних випадках, можна вхопити штраф.
РБК-Україна детально описало, як правильно використовувати "аварійку" та які штрафи можна отримати у разі порушень.
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