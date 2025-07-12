Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker на двух видах топлива: вот как он выглядит

Интерьер получил 8-дюймовый дисплей вместо панели приборов, а передняя панель переделана под установку 11-дюймового экрана медиасистемы MyLink. Из-за этого центральные дефлекторы вентиляции стали компактнее, но отдельный блок управления микроклиматом сохранен.

Как и прежде, Chevrolet Tracker предложен в пяти комплектациях, причем две самые богатые имеют одинаковое оснащение, но разное настроение. Версия Premier - это хромированные элементы на кузове и благородная черно-коричневая отделка салона, а комплектация RS щеголяет черным декором и черно-красным интерьером.

Что под капотом

Трехцилиндровые турбомоторы тоже обновили. Базовый 1,0-литровый двигатель при работе на распространенном в Бразилии этаноле форсирован со 116 до 121 л.с., а турбомотор на 1,2 л теперь выдает 141 л.с. вместо 131 л.с.

Все машины имеют классический шестиступенчатый "автомат" и передний привод. Пятиступенчатую "механику" убрали из бразильской гаммы, хотя, возможно, она останется для экспортных рынков.

В Бразилии обновленный Tracker уже встал на конвейер и доступен для заказа. Цены - от 21 500 до 34 200 долларов.