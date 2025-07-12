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Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker на двух видах топлива: вот как он выглядит

Суббота 12 июля 2025 15:55
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Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker на двух видах топлива: вот как он выглядит Фото: Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker (media.chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Компактный кроссовер Chevrolet Tracker обновили. Отныне авто имеет двухэтажную оптику. Машина предлагается на развивающихся рынках - в Китае и Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Интерьер получил 8-дюймовый дисплей вместо панели приборов, а передняя панель переделана под установку 11-дюймового экрана медиасистемы MyLink. Из-за этого центральные дефлекторы вентиляции стали компактнее, но отдельный блок управления микроклиматом сохранен.

Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker на двух видах топлива: вот как он выглядит

Как и прежде, Chevrolet Tracker предложен в пяти комплектациях, причем две самые богатые имеют одинаковое оснащение, но разное настроение. Версия Premier - это хромированные элементы на кузове и благородная черно-коричневая отделка салона, а комплектация RS щеголяет черным декором и черно-красным интерьером.

Что под капотом

Трехцилиндровые турбомоторы тоже обновили. Базовый 1,0-литровый двигатель при работе на распространенном в Бразилии этаноле форсирован со 116 до 121 л.с., а турбомотор на 1,2 л теперь выдает 141 л.с. вместо 131 л.с.

Все машины имеют классический шестиступенчатый "автомат" и передний привод. Пятиступенчатую "механику" убрали из бразильской гаммы, хотя, возможно, она останется для экспортных рынков.

Chevrolet показала доступный кроссовер Tracker на двух видах топлива: вот как он выглядит

В Бразилии обновленный Tracker уже встал на конвейер и доступен для заказа. Цены - от 21 500 до 34 200 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Chevrolet в этом году прекратит выпуск кроссовера Blazer. Спрос на модель падает уже не первый год, поэтому автопроизводитель решил отказаться от выпуска топливной версии модели.

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