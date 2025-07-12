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Chevrolet показала доступний кросовер Tracker на двох видах палива: ось як він виглядає

Субота 12 липня 2025 15:55
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Chevrolet показала доступний кросовер Tracker на двох видах палива: ось як він виглядає Фото: Chevrolet показала доступний кросовер Tracker (media.chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Компактний кросовер Chevrolet Tracker оновили. Відтепер авто має двоповерхову оптику. Машина пропонується на ринках, що розвивається – у Китаї та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Інтер'єр отримав 8-дюймовий дисплей замість панелі приладів, а передня панель перероблена під установку 11-дюймового екрана медіасистеми MyLink. Через це центральні дефлектори вентиляції стали компактнішими, але окремий блок управління мікрокліматом збережений.

Chevrolet показала доступний кросовер Tracker на двох видах палива: ось як він виглядає

Як і раніше, Chevrolet Tracker запропонований у п'яти комплектаціях, причому дві найбагатші мають однакове оснащення, але різний настрій. Версія Premier – це хромовані елементи на кузові та благородне чорно-коричневе оздоблення салону, а комплектація RS хизується чорним декором та чорно-червоним інтер'єром.

Що під капотом

Трициліндрові турбомотори теж оновили. Базовий 1,0-літровий двигун при роботі на поширеному в Бразилії етанолі форсований зі 116 до 121 к.с., а турбомотор на 1,2 л тепер видає 141 к.с. замість 131 к.с.

Всі машини мають класичний шестиступінчастий "автомат" та передній привід. П'ятиступінчасту "механіку" прибрали з бразильської гами, хоча, можливо, вона залишиться для експортних ринків.

Chevrolet показала доступний кросовер Tracker на двох видах палива: ось як він виглядає

У Бразилії оновлений Tracker вже став на конвеєр і доступний для замовлення. Ціни – від 21 500 до 34 200 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Chevrolet цього року припинить випуск кросовера Blazer. Попит на модель падає вже не перший рік, тому автовиробник вирішив відмовитися від випуску паливної версії моделі.

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