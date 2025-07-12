Chevrolet показала доступний кросовер Tracker на двох видах палива: ось як він виглядає

Компактний кросовер Chevrolet Tracker оновили. Відтепер авто має двоповерхову оптику. Машина пропонується на ринках, що розвивається – у Китаї та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Інтер'єр отримав 8-дюймовий дисплей замість панелі приладів, а передня панель перероблена під установку 11-дюймового екрана медіасистеми MyLink. Через це центральні дефлектори вентиляції стали компактнішими, але окремий блок управління мікрокліматом збережений.

Як і раніше, Chevrolet Tracker запропонований у п'яти комплектаціях, причому дві найбагатші мають однакове оснащення, але різний настрій. Версія Premier – це хромовані елементи на кузові та благородне чорно-коричневе оздоблення салону, а комплектація RS хизується чорним декором та чорно-червоним інтер'єром.

Що під капотом

Трициліндрові турбомотори теж оновили. Базовий 1,0-літровий двигун при роботі на поширеному в Бразилії етанолі форсований зі 116 до 121 к.с., а турбомотор на 1,2 л тепер видає 141 к.с. замість 131 к.с.

Всі машини мають класичний шестиступінчастий "автомат" та передній привід. П'ятиступінчасту "механіку" прибрали з бразильської гами, хоча, можливо, вона залишиться для експортних ринків.

У Бразилії оновлений Tracker вже став на конвеєр і доступний для замовлення. Ціни – від 21 500 до 34 200 доларів.