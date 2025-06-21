В честь юбилея: Skoda Superb превратили в эффектный пикап

Разработчики решили обыграть тему велосипедов, ведь именно с их производства 130 лет назад началась история компании Laurin & Klement, да и сейчас Skoda по-прежнему производит велосипеды.

За основу концепт-кара взяли гибридный универсал Skoda Superb Combi, который команда студентов превратила в пикап, предназначенный для сопровождения велогонок. За спинкой заднего сиденья установлена глухая перегородка, а вместо багажника оборудован открытый грузовой отсек с креплениями для велосипедов.

Ключевые фишки пикапа

При этом задний борт вместе с грузовой площадкой может сдвигаться электроприводом более чем на метр: так удобнее снимать и устанавливать велосипеды. Правая задняя дверь сделана сдвижной. Дверь можно открыть на ходу, чтобы сопровождающий мог свободно передавать велогонщикам бутылки с питьевой водой. Для нее в авто установлен холодильник.

Для оформления концепта Skoda L&K 130 использованы цвета исторической эмблемы Laurin & Klement - золотистый, черный и красный. Более того, вместо современных логотипов марки Skoda на машине везде установлены эмблемы Laurin & Klement, хотя на корме все же сохранено современное название. Силовая установка осталась стандартной: "турбочетверка" на 1,5 л и электромотор выдают пиковые 204 л.с., привод только передний.

Сколько потеряли времени на авто?

На строительство концепт-кара Skoda L&K 130 команда из 28 студентов потратила девять месяцев и более двух тысяч рабочих часов. Автомобиль полностью функциональный, может передвигаться и использоваться по назначению, а в июле он даже появится на велогонке Tour de France. Но, как и все предыдущие студенческие шоу-кары, пикап на базе Superb так и останется в единственном экземпляре.