На честь легендарного ралі: Land Rover Defender отримав лімітовану версію і ось як він виглядає
Land Rover представив спеціальні Defender 110 Trophy Edition для класичних ралі-рейдів. Зовні він наслідує класику і відрізняється від звичайних Defender оснащенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Компанія Land Rover вирішила запустити аналог легендарних змагань Camel Trophy. Оскільки реклама сигарет у більшості країн тепер заборонена, вони будуть називатися Defender Trophy і пройдуть у кілька етапів, де учасники мають продемонструвати не тільки навички водіння, але також винахідливість і силу.
Переможці світового фіналу братимуть участь в унікальній місії, організованій британським фондом Tusk, зайнятим збереженням дикої природи Африки.
Символ змагань
Автомобільним символом Defender Trophy виступить Defender 110 Trophy Edition – таку назву британці вже використовували для лімітованої версії у 2021 році. Позашляховик був випущений тиражем лише 220 штук спеціально для США, але нинішній Defender Trophy Edition зможе купити будь-хто.
Його запропонують у двох кольорах на вибір: жовтому Deep Sandglow Yellow та зеленому Keswick Green. Виділятися такому Defender допоможуть контрастні вставки у чорному глянці та спеціальне обладнання: багажник на дах, сходи, кофри для похідного скарбу та шноркель.
Характеристики новинки
Стандартно Defender 110 Trophy Edition будуть оснащені 20-дюймовими колесами, аудіосистемою Meridian та передніми сидіннями з підігрівом та вентиляцією. У гамі двигунів – дизель на 3,0 л потужністю 350 кінських сил, бензинова 400-сильна "шістка", а також дві плагін-гібридні установки на базі 2,0-літрової "турбочетвірки" (300 і 404 к.с.).
Оновлений Defender
Раніше британський автовиробник представив оновлений Land Rover Defender. Культовий позашляховик отримав легкі зовнішні зміни та просунуте обладнання.
Так, фари зберегли колишню конструкцію, але тепер при включенні вони відображають фірмову графіку. Протитуманки увійшли до стандартного оснащення, а ліхтарі з класичним дизайном із чотирьох квадратів отримали затемнені лінзи. Також трохи змінилися бампери, вставки на капоті та бічні вентиляційні отвори.
У палітру кольорів кузова включені зелений Woolstone Green та сірий Borasco Grey, натхненні водоспадом у Британії та срібною копальнею в Каліфорнії.
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