Бюджет или премиум? Какое подержанное авто лучше купить: полный разбор

Премиум или бюджет: почему все непросто

Казалось бы, все ясно: за одну цену машина премиум-класса будет в худшем состоянии, чем та или иная бюджетная модель. Однако это только вершина айсберга - массива информации о разнице между авто разных классов. Итак, чем отличаются эти машины?

Прежде всего, ошибочно мнение о том, что все бюджетные авто - маленькие, слабые и с минимальным оснащением, а премиальные - большие, мощные, комфортные и надежные.

На самом деле имеем настоящий коктейль из классов и сегментов. В наше время в компактном классе можно найти авто с турбодвигателем, кожаным салоном и полным набором систем безопасности. И при том представительский седан длиной пять метров продается с крошечным трехцилиндровым мотором и простыми колпаками на колесах.

Тем не менее базовые различия между премиальными и бюджетными машинами остаются:

Премиальные автомобили в основном имеют

Большие размеры

Комфортный и просторный салон

Мощные двигатели

Совершенную подвеску - мягкую, долговечную и одновременно настроенную на хорошую управляемость

Высокий уровень безопасности (активной и пассивной)

Технические решения, ориентированные на комфорт

Надежные узлы с большим ресурсом

Бюджетные автомобили отличают

Упрощенные технические решения

Ограниченный срок службы

Минимальное оснащение в базовых версиях

Доступную цену

Фото: престижные авто обычно дорогие в ремонте и обслуживании (freepik.com)

Какие машины дороже в ремонте

Стоит помнить: престижные авто обычно дорогие в обслуживании. Это логично - сложные конструкции, которые обеспечивают комфорт и надежность, требуют дорогих запчастей и более высокой квалификации сервисменов.

С другой стороны, дешевые машины не всегда дешевы в эксплуатации, особенно если им уже много лет. Старение влияет на все авто, независимо от класса - просто проявляется по-разному.

Почему не стоит покупать премиум-авто почтенного возраста

Покупка престижного автомобиля с рук - дело привлекательное, но только если это руки первого владельца. Часто такие машины продают не из-за технических проблем, а потому что модель уже не в тренде - а это имеет значение для определенной категории автовладельцев.

Поскольку премиальные авто создаются с большим запасом ресурса, после первого владельца они еще могут служить долго. Но и цена на такие машины обычно высокая - владельцы знают, что продают достойный товар.

Следовательно, главная проблема второго владельца - это расходы на ремонт. Например:

Чтобы заменить свечи зажигания в V-образном двигателе, иногда приходится разбирать полмотора - снимать коллектор, топливную систему и тому подобное. А то и поднимать с подушек весь силовой агрегат.

Ремонт ходовой части большого внедорожника может обойтись в несколько тысяч долларов.

Потеря или поломка оригинального ключа - это минус одна зарплата.

Со временем часть функций авто просто перестает работать - и ремонтировать их слишком дорого:

Климат-контроль. Модуль комфорта (электронный блок), компрессор и муфта порой стоят как половина бюджетной машины.

Память сидений. Сервисы обычно не берутся за ремонт сервоприводов, предлагая заменить кресло целиком.

Пневмоподвеска - замена одних только подушек потянет на сотни евро.

Иногда один серьезный ремонт заставляет владельца задуматься: стоит ли вообще держать это авто?

Плюсы и минусы немолодого бюджетного авто

Современные недорогие машины - удобные, практичные, надежные в ежедневном использовании. Но их ресурс ограничен. Они созданы, чтобы без проблем проехать гарантийный срок и еще несколько лет - не более.

Преимущество - простота ремонта. В них нет сложных систем, поэтому:

- Ремонт доступный и несложный.

- Запчасти - в большом ассортименте, на любой бюджет.

Особо стоит упомянуть модели, созданные специально для рынков с невысоким уровнем доходов населения: типа Renault Logan, Skoda Rapid, Citroën C-Elysée, Peugeot 301, Volkswagen Polo Sedan и др.

Такие модели разработаны серьезными инженерными командами, имеют надежную техническую базу, а их низкая цена - результат экономии на отделке и использовании проверенных агрегатов от моделей предыдущих поколений.

Бюджетное или премиум-авто - что выбрать?

Если смотреть на ситуацию чисто с практической стороны, разумнее остановиться на авто из доступного сегмента. Если вы планируете пользоваться им долго, а не пару лет, то премиальный вариант рано или поздно потребует серьезных вложений. И эти затраты могут равняться стоимости целой бюджетной машины.

Да, недорогие авто могут ломаться чаще, но каждый отдельный ремонт обойдется значительно дешевле. Главное - при покупке правильно подобрать комплектацию. Следует избегать двигателей и трансмиссий, которые имеют сомнительную с точки зрения долговечности репутацию:

Малолитражные 3-цилиндровые турбомоторы

Некоторые модели роботизированных коробок передач

Вариаторы (CVT).

Среди компактных моделей таких решений немало, поэтому нужно внимательно изучать технические характеристики перед покупкой.