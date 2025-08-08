ua en ru
Бюджет или премиум? Какое подержанное авто лучше купить: полный разбор

Пятница 08 августа 2025 18:00
Бюджет или премиум? Какое подержанное авто лучше купить: полный разбор Фото: каждый покупатель подержанного авто оказывается перед дилеммой: выше класс или лучше техническое состояние (gettyimages.com)
Автор: Игорь Широкун

Посетитель авторынка - в отличие от клиента автосалона - имеет роскошный выбор. За свои деньги он может "взять" и простенькую бюджетную модель, и солидное представительское авто. Поговорим об обратных сторонах обоих вариантов.

О том, автомобиль какого класса лучше покупать в подержанном виде, читайте в материале РБК-Украина.

Премиум или бюджет: почему все непросто

Казалось бы, все ясно: за одну цену машина премиум-класса будет в худшем состоянии, чем та или иная бюджетная модель. Однако это только вершина айсберга - массива информации о разнице между авто разных классов. Итак, чем отличаются эти машины?

Прежде всего, ошибочно мнение о том, что все бюджетные авто - маленькие, слабые и с минимальным оснащением, а премиальные - большие, мощные, комфортные и надежные.

На самом деле имеем настоящий коктейль из классов и сегментов. В наше время в компактном классе можно найти авто с турбодвигателем, кожаным салоном и полным набором систем безопасности. И при том представительский седан длиной пять метров продается с крошечным трехцилиндровым мотором и простыми колпаками на колесах.

Тем не менее базовые различия между премиальными и бюджетными машинами остаются:

Премиальные автомобили в основном имеют

  • Большие размеры
  • Комфортный и просторный салон
  • Мощные двигатели
  • Совершенную подвеску - мягкую, долговечную и одновременно настроенную на хорошую управляемость
  • Высокий уровень безопасности (активной и пассивной)
  • Технические решения, ориентированные на комфорт
  • Надежные узлы с большим ресурсом

Бюджетные автомобили отличают

  • Упрощенные технические решения
  • Ограниченный срок службы
  • Минимальное оснащение в базовых версиях
  • Доступную цену

Бюджет или премиум? Какое подержанное авто лучше купить: полный разборФото: престижные авто обычно дорогие в ремонте и обслуживании (freepik.com)

Какие машины дороже в ремонте

Стоит помнить: престижные авто обычно дорогие в обслуживании. Это логично - сложные конструкции, которые обеспечивают комфорт и надежность, требуют дорогих запчастей и более высокой квалификации сервисменов.

С другой стороны, дешевые машины не всегда дешевы в эксплуатации, особенно если им уже много лет. Старение влияет на все авто, независимо от класса - просто проявляется по-разному.

Почему не стоит покупать премиум-авто почтенного возраста

Покупка престижного автомобиля с рук - дело привлекательное, но только если это руки первого владельца. Часто такие машины продают не из-за технических проблем, а потому что модель уже не в тренде - а это имеет значение для определенной категории автовладельцев.

Поскольку премиальные авто создаются с большим запасом ресурса, после первого владельца они еще могут служить долго. Но и цена на такие машины обычно высокая - владельцы знают, что продают достойный товар.

Следовательно, главная проблема второго владельца - это расходы на ремонт. Например:

  • Чтобы заменить свечи зажигания в V-образном двигателе, иногда приходится разбирать полмотора - снимать коллектор, топливную систему и тому подобное. А то и поднимать с подушек весь силовой агрегат.
  • Ремонт ходовой части большого внедорожника может обойтись в несколько тысяч долларов.
  • Потеря или поломка оригинального ключа - это минус одна зарплата.

Со временем часть функций авто просто перестает работать - и ремонтировать их слишком дорого:

  • Климат-контроль. Модуль комфорта (электронный блок), компрессор и муфта порой стоят как половина бюджетной машины.
  • Память сидений. Сервисы обычно не берутся за ремонт сервоприводов, предлагая заменить кресло целиком.
  • Пневмоподвеска - замена одних только подушек потянет на сотни евро.

Иногда один серьезный ремонт заставляет владельца задуматься: стоит ли вообще держать это авто?

Плюсы и минусы немолодого бюджетного авто

Современные недорогие машины - удобные, практичные, надежные в ежедневном использовании. Но их ресурс ограничен. Они созданы, чтобы без проблем проехать гарантийный срок и еще несколько лет - не более.

Преимущество - простота ремонта. В них нет сложных систем, поэтому:

- Ремонт доступный и несложный.

- Запчасти - в большом ассортименте, на любой бюджет.

Особо стоит упомянуть модели, созданные специально для рынков с невысоким уровнем доходов населения: типа Renault Logan, Skoda Rapid, Citroën C-Elysée, Peugeot 301, Volkswagen Polo Sedan и др.

Такие модели разработаны серьезными инженерными командами, имеют надежную техническую базу, а их низкая цена - результат экономии на отделке и использовании проверенных агрегатов от моделей предыдущих поколений.

Бюджетное или премиум-авто - что выбрать?

Если смотреть на ситуацию чисто с практической стороны, разумнее остановиться на авто из доступного сегмента. Если вы планируете пользоваться им долго, а не пару лет, то премиальный вариант рано или поздно потребует серьезных вложений. И эти затраты могут равняться стоимости целой бюджетной машины.

Да, недорогие авто могут ломаться чаще, но каждый отдельный ремонт обойдется значительно дешевле. Главное - при покупке правильно подобрать комплектацию. Следует избегать двигателей и трансмиссий, которые имеют сомнительную с точки зрения долговечности репутацию:

  • Малолитражные 3-цилиндровые турбомоторы
  • Некоторые модели роботизированных коробок передач
  • Вариаторы (CVT).

Среди компактных моделей таких решений немало, поэтому нужно внимательно изучать технические характеристики перед покупкой.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, какие модели вторичного рынка меньше ломаются во время эксплуатации.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.

