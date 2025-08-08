ua en ru
Бюджет чи преміум? Яке вживане авто краще купити: повний розбір

П'ятниця 08 серпня 2025 18:00
Бюджет чи преміум? Яке вживане авто краще купити: повний розбір Фото: кожен покупець вживаного авто опиняється перед дилемою: вище клас чи краще технічний стан (gettyimages.com)
Автор: Ігор Широкун

Відвідувач авторинку - на відміну від клієнта автосалону - має розкішний вибір. За свої гроші він може "взяти" і простеньку бюджетну модель, і поважне представницьке авто. Поговоримо про зворотні сторони обох варіантів.

Про те, автомобіль якого класу краще купувати у вживаному вигляді, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Преміум чи бюджет: чому все непросто

Здавалося б, все ясно: за одну ціну машина преміум-класу буде у гіршому стані, ніж та чи інша бюджетна модель. Проте це тільки вершина айсбергу - масиву інформації про різницю між авто різних класів. Отже, чим відрізняються ці машини?

Перш за все, хибною є думка про те, що всі бюджетні авто - маленькі, слабкі і з мінімальним оснащенням, а преміальні - великі, потужні, комфортні та надійні.

Насправді маємо справжній коктейль із класів і сегментів. В наш час у компактному класі можна знайти авто з турбодвигуном, шкіряним салоном і повним набором систем безпеки. І при тому представницький седан довжиною п’ять метрів продається з крихітним трициліндровим мотором і простими ковпаками на колесах.

Проте базові відмінності між преміальними та бюджетними машинами залишаються:

Преміальні автомобілі здебільшого мають

  • Великі розміри
  • Комфортний і просторий салон
  • Потужні двигуни
  • Досконалу підвіску - м’яку, довговічну і одночасно налаштовану на гарну керованість
  • Високий рівень безпеки (активної й пасивної)
  • Технічні рішення, орієнтовані на комфорт
  • Надійні вузли з великим ресурсом

Бюджетні автомобілі відрізняють

  • Спрощені технічні рішення
  • Обмежений термін служби
  • Мінімальне оснащення в базових версіях
  • Доступну ціну

Бюджет чи преміум? Яке вживане авто краще купити: повний розбірФото: престижні авто зазвичай дорогі в ремонті та обслуговуванні (freepik.com)

Які машини дорожчі в ремонті

Варто пам’ятати: престижні авто зазвичай дорогі в обслуговуванні. Це логічно — складні конструкції, які забезпечують комфорт і надійність, потребують дорогих запчастин і вищої кваліфікації сервісменів.

З іншого боку, дешеві машини не завжди дешеві в експлуатації, особливо якщо їм уже багато років. Старіння впливає на всі авто, незалежно від класу — просто проявляється по-різному.

Чому не варто купувати преміум-авто поважного віку

Купівля престижного автомобіля з рук - справа приваблива, але тільки якщо це руки першого власника. Часто такі машини продають не через технічні проблеми, а тому що модель вже не в тренді — а це має значення для певної категорії автовласників.

Оскільки преміальні авто створюються з великим запасом ресурсу, після першого власника вони ще можуть служити довго. Але й ціна на такі машини зазвичай висока - власники знають, що продають гідний товар.

Відтак, головна проблема другого власника - це витрати на ремонт. Наприклад:

  • Щоб замінити свічки запалювання у V-подібному двигуні, іноді доводиться розбирати півмотора - знімати колектор, паливну систему тощо. А то й піднімати з подушок весь силовий агрегат.
  • Ремонт ходової частини великого позашляховика може обійтися в кілька тисяч доларів.
  • Втрата або поламка оригінального ключа - це мінус одна зарплата.

З часом частина функцій авто просто перестає працювати - і ремонтувати їх надто дорого:

  • Клімат-контроль. Модуль комфорту (електронний блок), компресор і муфта часом коштують як половина бюджетної машини.
  • Пам’ять сидінь. Сервіси зазвичай не беруться за ремонт сервоприводів, пропонуючи замінити крісло цілком.
  • Пневмопідвіска - заміна самих лише подушок потягне на сотні євро.

Іноді один серйозний ремонт змушує власника задуматися: чи варто взагалі тримати це авто?

Плюси і мінуси немолодого бюджетного авто

Сучасні недорогі машини - зручні, практичні, надійні в щоденному використанні. Але їх ресурс обмежений. Вони створені, щоб без проблем проїхати гарантійний термін і ще кілька років - не більше.

Перевага - простота ремонту. У них немає складних систем, тому:

- Ремонт доступний і нескладний.

- Запчастини - у великому асортименті, на будь-який бюджет.

Особливо варто згадати моделі, створені спеціально для ринків із невисоким рівнем доходів населення: типу Renault Logan, Skoda Rapid, Citroën C-Elysée, Peugeot 301, Volkswagen Polo Sedan тощо.

Такі моделі розроблені серйозними інженерними командами, мають надійну технічну базу, а їхня низька ціна - результат економії на оздобленні та використанні перевірених агрегатів від моделей попередніх поколінь.

Бюджетне чи преміум-авто - що обрати?

Якщо дивитися на ситуацію суто з практичного боку, розумніше зупинитися на авто з доступного сегменту. Якщо ви плануєте користуватися ним довго, а не пару років, то преміальний варіант рано чи пізно потребуватиме серйозних вкладень. І ці витрати можуть дорівнювати вартості цілої бюджетної машини.

Так, недорогі авто можуть ламатися частіше, але кожен окремий ремонт обійдеться значно дешевше. Головне – при покупці правильно підібрати комплектацію. Слід уникати двигунів і трансмісій, які мають сумнівну з точки зору довговічності репутацію:

  • Малолітражні 3-циліндрові турбомотори
  • Деякі моделі роботизованих коробок передач
  • Варіатори (CVT).

Серед компактних моделей таких рішень чимало, тому слід уважно вивчати технічні характеристики перед покупкою.

Раніше в нашій публікації ми розповідали водіям, які моделі вторинного ринку менше ламаються під час експлуатації.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocar.

