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Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили

Пятница 01 августа 2025 15:49
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Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили Фото: гибридные Opel Astra существенно обновили (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель показал плагин-гибридные варианты Opel Astra после обновления. Модернизированную силовую установку автомобиль взял у кроссовера Grandland Plug-in Hybrid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В ее основе по-прежнему лежит турбомотор на 1,6 л (150 л.с.), зато встроенный в коробку передач электромотор отныне развивает не 110 л.с., а 125 л.с. Совокупная мощность системы выросла со 180 до 196 л.с.

Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили

Сама коробка передач тоже новая: место восьмиступенчатого "автомата" занял семиступенчатый преселективный "робот". В компании заявили, что новый агрегат лучше всего оптимизирован для работы в составе гибридной установки.

Наконец, емкость тяговой батареи увеличена с 12,4 до 17,2 кВт*ч, благодаря чему запас хода в электрическом режиме вырос с 57 до 83 км по циклу WLTP. Модернизированный гибридный хэтчбек стал тяжелее на 4 кг.

Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили

Впрочем, все эти изменения не сказались на динамических характеристиках: хэтчбек разгоняется до сотни за 7,6 с, а универсал - за 7,7 с. Максимальная скорость - 225 км/ч.

Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили

Интересно, что Opel не стал повышать цены на модернизированные гибриды: от 38 460 евро за хэтчбек и от 39 960 евро за универсал.

Напомним, ранее компактный кроссовер Opel Frontera превратили в экспедиционный автомобиль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel создан совместными усилиями автопроизводителя и тюнинговых ателье BlackFish и XS. Opel Frontera Gravel создан на основе электрической версии обычного кроссовера.

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