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Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили

П'ятниця 01 серпня 2025 15:49
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Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили Фото: гібридні Opel Astra суттєво оновили (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник показав плагін-гібридні варіанти Opel Astra після оновлення. Модернізовану силову установку автомобіль взяв у кросовера Grandland Plug-in Hybrid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В її основі, як і раніше, лежить турбомотор на 1,6 л (150 к.с.), зате вбудований в коробку передач електромотор відтепер розвиває не 110 к.с., а 125 к.с. Сукупна потужність системи зросла з 180 до 196 к.с.

Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили

Сама коробка передач теж нова: місце восьмиступінчастого "автомата" зайняв семиступінчастий преселективний "робот". У компанії заявили, що новий агрегат найкраще оптимізований для роботи у складі гібридної установки.

Нарешті, ємність тягової батареї збільшена з 12,4 до 17,2 кВт*год, завдяки чому запас ходу в електричному режимі зріс з 57 до 83 км за циклом WLTP. Модернізований гібридний хетчбек став важче на 4 кг.

Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили

Втім, всі ці зміни не позначилися на динамічних характеристиках: хетчбек розганяється до сотні за 7,6 с, а універсал – за 7,7 с. Максимальна швидкість – 225 км/год.

Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили

Цікаво, що Opel не став підвищувати ціни на модернізовані гібриди: від 38 460 євро за хетчбек і від 39 960 євро за універсал.

Нагадаємо, раніше компактний кросовер Opel Frontera перетворили на експедиційний автомобіль. Шоу-кар Opel Frontera Gravel створений спільними зусиллями автовиробника та тюнінгових ательє BlackFish та XS. Opel Frontera Gravel створений на основі електричної версії звичайного кросовера.

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