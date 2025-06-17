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Бестселлер Toyota RAV4 станет купе: вот что изменится

Вторник 17 июня 2025 15:35
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Бестселлер Toyota RAV4 станет купе: вот что изменится Фото: Toyota RAV4 станет купе (media.toyota.ocm)
Автор: Константин Широкун

Toyota готовится представить новый купеобразный кроссовер на базе RAV4. Новинка получит название Harrier. По данным инсайдеров, японский автопроизводитель решил сменить форм-фактор авто на кросс-купе, а также пошел на увеличение колесной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Best Car Web.

По данным источников, ожидаемая силовая установка - гибрид на базе нового 1,5-литрового бензинового турбомотора с электрическим полным приводом E-Four.

Актуальная Toyota Harrier выпускается с 2020 года и в текущем поколении кроссовер использует шасси RAV4 с идентичной колесной базой. Однако шестое поколение модели может получить "растянутую" колесную базу от Crown Sport. Архитектура TNGA-K не изменится, поэтому "родство" между всеми кроссоверами сохранится.

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Известно, что новый кроссовер станет первенцем с турбомотором Toyota X15 рабочим объемом 1,5 литра. Двигатель будет работать в составе гибридной силовой установки, а максимальная мощность системы составит 250 лошадиных сил.

Когда покажут новинку

До дебюта новой Toyota Harrier еще минимум два года, так что некоторые коррективы могут быть внесены. Интересно, что в Китае одноименный кроссовер также есть, и по данным местных журналистов, разработку RAV4 для внутреннего рынка отдадут совместным предприятиям. На этом фоне ставка на 1,5-литровый турбомотор может быть правильной, ведь аналогичные агрегаты используют основные конкуренты.

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

Несколько недель назад японский кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление получилось довольно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление "родственного" пикапа на ту конвейерную линию могло бы выглядеть логично.

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