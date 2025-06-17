Бестселер Toyota RAV4 стане купе: ось що зміниться
Toyota готується представити новий купеподібний кросовер на базі RAV4. Новинка отримає назву Harrier. За даними інсайдерів, японський автовиробник вирішив змінити форм-фактор авто на крос-купе, а також пішов на збільшення колісної бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Best Car Web.
За даними джерел, очікувана силова установка – гібрид на базі нового 1,5-літрового бензинового турбомотора з електричним повним приводом E-Four.
Актуальна Toyota Harrier випускається з 2020 року і в поточному поколінні кросовер використовує шасі RAV4 з ідентичною колісною базою. Однак шосте покоління моделі може отримати "розтягнуту" колісну базу від Crown Sport. Архітектура TNGA-K не зміниться, тому "спорідненість" між усіма кросоверами збережеться.
Відомо, що новий кросовер стане первістком з турбомотором Toyota X15 робочим об'ємом 1,5 літра. Двигун працюватиме у складі гібридної силової установки, а максимальна потужність системи становитиме 250 кінських сил.
Коли покажуть новинку
До дебюту нової Toyota Harrier ще мінімум два роки, так що деякі корективи можуть бути внесені. Цікаво, що в Китаї однойменний кросовер також є, і за даними місцевих журналістів, розробку RAV4 для внутрішнього ринку віддадуть спільним підприємствам. На цьому тлі ставка на 1,5-літровий турбомотор може бути правильною, адже аналогічні агрегати використовують основні конкуренти.
Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.
Кілька тижнів тому японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.
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