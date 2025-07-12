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На базе Dacia. Renault представил новый кроссовер Boreal

Суббота 12 июля 2025 15:13
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На базе Dacia. Renault представил новый кроссовер Boreal Фото: Renault представил новый кроссовер Boreal (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault рассекретила новый кроссовер Boreal, который построен на базе Dacia Bigster. Новинка будет продаваться более чем в 70 странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроссовер длиной 4,6 метра предложат с 1,3-литровым турбомотором, а производить будут в модель Бразилии и Турции. Ожидается, что цена Boreal будет довольно демократичной.

Особенности внешности

Boreal получил сложный дизайн передней части, необычную решетку радиатора и резной капот. Также у кроссовера - черная крыша с панорамным люком, алюминиевая защита днища, пластик по периметру и 19-дюймовые колесные диски.

В длину Boreal достигает 4,6 метра, а колесная база такая же, как у Bigster - 2,7 метра. В багажнике поместится до 1770 литров груза при сложенных спинках задних сидений.

На базе Dacia. Renault представил новый кроссовер Boreal

Что в салоне

В салоне - два экрана диагональю 10 дюймов; медиасистема имеет встроенные сервисы Google, а за уют отвечает подсветка с 48 цветами. Также в список оборудования Boreal включены электроприводы передних кресел, отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon с десятью динамиками.

На базе Dacia. Renault представил новый кроссовер Boreal

Технические особенности модели

Под капотом - 1,3-литровый турбированный мотор, сочетающийся с шестидиапазонным "роботом" с двойным сцеплением. Мощность ДВС варьируется от 138 до 163 лошадиных сил. Самый быстрый Boreal разгоняется с места до 100 километров в час за 9,3 секунды.

Из Бразилии кроссовер будут поставлять в 17 стран Южной Америки, а из Турции - на 54 других рынка, включая Восточную Европу и Ближний Восток.

На базе Dacia. Renault представил новый кроссовер Boreal

Напомним, ранее немецкие инженеры превратили Dacia Duster в настоящий спортивный автомобиль. Пакет доработок кроссовера представила фирма Carpoint, которая занимается продажей моделей марки в Германии.

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