На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal

Компанія Renault розсекретила новий кросовер Boreal, який побудований на базі Dacia Bigster. Новинку продаватимуть більш ніж у 70 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер завдовжки 4,6 метра запропонують з 1,3-літровим турбомотором, а вироблятимуть у модель Бразилії та Туреччині. Очікується, що ціна Boreal буде доволі демократичною.

Особливості зовнішності

Boreal отримав складний дизайн передньої частини, незвичайну решітку радіатора та різьблений капот. Також у кросовера – чорний дах з панорамним люком, алюмінієвий захист днища, пластик по периметру і 19-дюймові колісні диски.

У довжину Boreal сягає 4,6 метра, а колісна база така сама, як у Bigster – 2,7 метра. У багажнику вміститься до 1770 літрів вантажу при складених спинках задніх сидінь.

Що в салоні

У салоні – два екрани діагоналлю 10 дюймів; медіасистема має вбудовані сервіси Google, а за затишок відповідає підсвітка з 48 кольорами. Також до списку обладнання Boreal включені електроприводи передніх крісел, відсік для бездротової зарядки, двозонний клімат-контроль та аудіосистема Harman Kardon із десятьма динаміками.

Технічні особливості моделі

Під капотом – 1,3-літровий турбований мотор, що поєднується з шестидіапазонним "роботом" з подвійним зчепленням. Потужність ДВЗ варіюється від 138 до 163 кінських сил. Найшвидший Boreal розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 9,3 секунди.

З Бразилії кросовер поставлятимуть у 17 країн Південної Америки, а з Туреччини – на 54 інші ринки, включаючи Східну Європу та Близький Схід.