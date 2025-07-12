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На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal

Субота 12 липня 2025 15:13
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На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal Фото: Renault представив новий кросовер Boreal (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault розсекретила новий кросовер Boreal, який побудований на базі Dacia Bigster. Новинку продаватимуть більш ніж у 70 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Кросовер завдовжки 4,6 метра запропонують з 1,3-літровим турбомотором, а вироблятимуть у модель Бразилії та Туреччині. Очікується, що ціна Boreal буде доволі демократичною.

Особливості зовнішності

Boreal отримав складний дизайн передньої частини, незвичайну решітку радіатора та різьблений капот. Також у кросовера – чорний дах з панорамним люком, алюмінієвий захист днища, пластик по периметру і 19-дюймові колісні диски.

У довжину Boreal сягає 4,6 метра, а колісна база така сама, як у Bigster – 2,7 метра. У багажнику вміститься до 1770 літрів вантажу при складених спинках задніх сидінь.

На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal

Що в салоні

У салоні – два екрани діагоналлю 10 дюймів; медіасистема має вбудовані сервіси Google, а за затишок відповідає підсвітка з 48 кольорами. Також до списку обладнання Boreal включені електроприводи передніх крісел, відсік для бездротової зарядки, двозонний клімат-контроль та аудіосистема Harman Kardon із десятьма динаміками.

На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal

Технічні особливості моделі

Під капотом – 1,3-літровий турбований мотор, що поєднується з шестидіапазонним "роботом" з подвійним зчепленням. Потужність ДВЗ варіюється від 138 до 163 кінських сил. Найшвидший Boreal розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 9,3 секунди.

З Бразилії кросовер поставлятимуть у 17 країн Південної Америки, а з Туреччини – на 54 інші ринки, включаючи Східну Європу та Близький Схід.

На базі Dacia. Renault представив новий кросовер Boreal

Нагадаємо, раніше німецькі інженери перетворили Dacia Duster на справжній спортивний автомобіль. Пакет доробок кросовера представила фірма Carpoint, яка займається продажем моделей марки у Німеччині.

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Renault Автомобільний ринок
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