АЗС снова "переписали" цены: где топливо подешевело 18 апреля

16:26 18.04.2026 Сб
Сколько стоит топливо на украинских АЗС сегодня?
Дмитрий Левицкий, Ирина Гамерская
АЗС снова "переписали" цены: где топливо подешевело 18 апреля Фото: какая ситуация на АЗС по состоянию на 18 апреля (Getty Images)

Украинские сети АЗС продолжают снижать цены на топливо, несмотря на мировые новости о повторной блокировке Ормузского пролива.

РБК-Украина проверило ценники на стелах популярных сетей АЗС в Киеве и рассказывает, сколько стоит топливо сегодня.

Читайте также: Ормузский пролив снова закрывают: Иран сделал резкое заявление

По данным мониторинга РБК-Украина, на заправках "Укрнафты" сегодня снова подешевело дизельное топливо. Цена на стандартный дизель упала на 1 гривну, по сравнению с вечером пятницы.

Цена на дизель откатилась и на АЗС сети "БРСМ-Нафта". Как увидело РБК-Украина на одной из столичных заправок сети, стандартный дизель подешевел на 50 копеек, по сравнению с пятничной ценой.

На OKKO цены на топливо сегодня остались без изменений.

Также неизменной осталась ситуация на стелах сетей WOG и SOCAR.

Фото: сколько стоит топливо на АЗС в Киеве (Ирина Гамерская, РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 18 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 95: 78,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Pulls: 94,90 грн
  • ДТ Евро: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 75,90 грн
  • ДТ Mustang: 94,90 грн
  • ДТ Евро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

Данные по сайту WOG по состоянию на 18 апреля.

SOCAR

  • Бензин NANO 95: 79,99 грн
  • Бензин А-95: 75,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
  • ДТ NANO: 91,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • ДТ: 88,50 грн
  • Газ: 49,90 грн

"БРСМ-Нафта"

  • Бензин 95 Euro Plus: 69,99 грн
  • ДТ Euro Plus: 91,99 грн
  • ДТ Евро: 88,49 грн
  • Газ: 47,49 грн

Читайте также:

"Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ"
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы