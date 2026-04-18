АЗС снова "переписали" цены: где топливо подешевело 18 апреля
Украинские сети АЗС продолжают снижать цены на топливо, несмотря на мировые новости о повторной блокировке Ормузского пролива.
РБК-Украина проверило ценники на стелах популярных сетей АЗС в Киеве и рассказывает, сколько стоит топливо сегодня.
По данным мониторинга РБК-Украина, на заправках "Укрнафты" сегодня снова подешевело дизельное топливо. Цена на стандартный дизель упала на 1 гривну, по сравнению с вечером пятницы.
Цена на дизель откатилась и на АЗС сети "БРСМ-Нафта". Как увидело РБК-Украина на одной из столичных заправок сети, стандартный дизель подешевел на 50 копеек, по сравнению с пятничной ценой.
На OKKO цены на топливо сегодня остались без изменений.
Также неизменной осталась ситуация на стелах сетей WOG и SOCAR.
Фото: сколько стоит топливо на АЗС в Киеве (Ирина Гамерская, РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 18 апреля
OKKO
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Pulls: 94,90 грн
- ДТ Евро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Евро: 75,90 грн
- ДТ Mustang: 94,90 грн
- ДТ Евро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
Данные по сайту WOG по состоянию на 18 апреля.
SOCAR
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДТ NANO Extro: 94,99 грн.
- ДТ NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- ДТ: 88,50 грн
- Газ: 49,90 грн
"БРСМ-Нафта"
- Бензин 95 Euro Plus: 69,99 грн
- ДТ Euro Plus: 91,99 грн
- ДТ Евро: 88,49 грн
- Газ: 47,49 грн