АЗС знову "переписали" ціни: де пальне подешевшало 18 квітня
Українські мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне, попри світові новини про повторне блокування Ормузької протоки.
РБК-Україна перевірило цінники на стелах популярних мереж АЗС в Києві та розповідає, скільки коштує пальне сьогодні.
За даними моніторингу РБК-Україна, на заправках "Укрнафти" сьогодні знову здешевшало дизельне пальне. Ціна на стандартний дизель впала на 1 гривню, порівняно з вечером п'ятниці.
Ціна на дизель відкотилася і на АЗС мережі "БРСМ-Нафта". Як побачило РБК-Україна на одній зі столичних заправок мережі, стандартний дизель подешевшах на 50 копійок, порівняно з п'ятничною ціною.
На OKKO ціни на пальне сьогодні залишилися без змін.
Також незмінною залишилася ситуація на стелах мереж WOG та SOCAR.
Фото: скільки коштує пальне на АЗС в Києві (Ірина Гамерська, РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 18 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 95: 78,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 75,90 грн
- ДП Pulls: 94,90 грн
- ДП Євро: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн
- Бензин 95 Євро: 75,90 грн
- ДП Mustang: 94,90 грн
- ДП Євро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,90 грн
Дані за сайту WOG станом на 18 квітня.
SOCAR
- Бензин NANO 95: 79,99 грн
- Бензин А-95: 75,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДП NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- ДП: 88,50 грн
- Газ: 49,90 грн
"БРСМ-Нафта"
- Бензин 95 Euro Plus: 69,99 грн
- ДП Euro Plus: 91,99 грн
- ДП Euro: 88,49 грн
- Газ: 47,49 грн