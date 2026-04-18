АЗС знову "переписали" ціни: де пальне подешевшало 18 квітня

Українські мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне, попри світові новини про повторне блокування Ормузької протоки.

РБК-Україна перевірило цінники на стелах популярних мереж АЗС в Києві та розповідає, скільки коштує пальне сьогодні.

За даними моніторингу РБК-Україна, на заправках "Укрнафти" сьогодні знову здешевшало дизельне пальне. Ціна на стандартний дизель впала на 1 гривню, порівняно з вечером п'ятниці.

Ціна на дизель відкотилася і на АЗС мережі "БРСМ-Нафта". Як побачило РБК-Україна на одній зі столичних заправок мережі, стандартний дизель подешевшах на 50 копійок, порівняно з п'ятничною ціною.

На OKKO ціни на пальне сьогодні залишилися без змін.

Також незмінною залишилася ситуація на стелах мереж WOG та SOCAR.

Фото: скільки коштує пальне на АЗС в Києві (Ірина Гамерська, РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 квітня

OKKO

Бензин Pulls 95: 78,90 грн

Бензин А-95 Євро: 75,90 грн

ДП Pulls: 94,90 грн

ДП Євро: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 95 (Mustang): 78,90 грн

Бензин 95 Євро: 75,90 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДП Євро-5: 91,90 грн

Газ: 49,90 грн

Дані за сайту WOG станом на 18 квітня.

SOCAR

Бензин NANO 95: 79,99 грн

Бензин А-95: 75,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 69,90 грн

Бензин А-95: 69,90 грн

ДП: 88,50 грн

Газ: 49,90 грн

"БРСМ-Нафта"