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АЗС под обстрелами: как снизить риск при заправке

13:33 13.09.2026 Вс
6 мин
АЗС под обстрелами, но заправляться надо - как именно?
aimg Игорь Широкун
АЗС под обстрелами: как снизить риск при заправке Фото: несмотря на попадания в АЗС, киевляне заправляют свои авто - в перерывах между тревогами (gettyimages.com)
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Волна дроновых атак на АЗС докатилась до тыловых регионов, усложняя водителям заправку. И все равно, заливать горючее надо, при этом сейчас мы делаем это чаще, стараясь держать бак более полным. Есть несколько советов по безопасности при посещении АЗС.

О новых принципах пользования автозаправками во время войны читайте в материале РБК-Украина .

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Главное

  • Работники АЗС пытаются обезопасить клиентов , но водители и сами должны заботиться о себе и пассажирах;
  • Стопроцентной защиты от дрона нет , но от угрозы можно уклониться
  • Жизнь и здоровье – самое дорогое , поэтому о машине при угрозе атаки советуем заботиться в последнюю очередь.

АЗС под обстрелами: как снизить риск при заправкеФото: во время воздушной угрозы лучше покинуть территорию заправки (unsplash.com)


Тревога - не заезжаем на АЗС

Даже если конкретная заправка удалена и непопулярна, даже если она не относится к постоянно атакуемым сетям - не стоит заезжать на территорию, когда неподалеку летают беспилотники.

Банк целей у операторов дронов не всегда точен, а время на поиск нового объекта атаки обычно ограничено - поэтому удар может выглядеть "нелогичным".

Без задержек

Даже если в данный момент воздушная тревога не объявлена, на заправках сейчас лучше не задерживаться. Заезжать на заправку, чтобы посетить туалет или встретиться с товарищем - идея неправильная.

Кофе, хотдог, орешки - лучше с собой

Да, кофе и другие знаковые для украинских водителей напитки в наше время безопаснее иметь с собой - наполнив термос дома. То же - с хотдогами и другими закусками.

Кроме того, что будете меньше рисковать сами, вы поможете избежать лишних рисков коллегам-водителям. Ведь, не создавая очереди у кассы для расчета за второстепенные товары, вы поможете сократить пребывание на АЗС людям, приехавшим за топливом.

До полного

С точки зрения безопасности, попав на автозаправку, лучше наполнить бак доверху - чтобы отложить следующий визит сюда как можно дальше. В этом смысле хорошо владельцам бензиновых машин с ГБО - у них два бака, и оба можно заполнить под пробку.

Покупать ли бензин в запас

Относительно создания запасов горючего, особого смысла в этом эксперты не видят, ведь проблем с поставками бензина и дизеля по целому ряду причин ждать не стоит.

Сергей Куюн, аналитик топливного рынка и директор консалтинговой группы "А-95", так прокомментировал этот вопрос:

"По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, с начала "заправочного" террора было атаковано более 300 АЗС. По моим наблюдениям, около 80% станций восстанавливается. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или роста цен вследствие этого".

То же, считает аналитик, можно сказать отдельно о столице и столичном регионе.

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Канистра - проверенное решение

Однако, не с целью накопления запасов, а в качестве аварийного резерва водителям можно иметь в багажнике небольшую, порядка 10 л канистру с горючим. Чтобы воспользоваться им, если при необходимости заправиться все попутные АЗС будут закрыты из-за тревог.

В первую очередь это касается автомобилистов, которые много ездят, быстро опустошают свой бак и часто оказываются вдали от дома. Напомним, что первая попавшаяся емкость здесь не пойдет, тара нужна такая, в которую на заправке согласятся заливать горючее.

  • или металлическая канистра – сталь или алюминиевый сплав;
  • или пластик из числа тех, которые не электризуются при движении жидкости по нему. Работники заправок умеют распознавать пластиковые канистры и откажут, если материал будет опасен с точки зрения пожарной безопасности.

Наконец, напомним о еще одной ключевой вещи в канистре для топлива – плотности её пробки. Если не то что собственно бензин или дизтопливо, а их испарения будут проникать в багажник и ароматизировать салон, подолгу находиться в нем будет невозможно.

АЗС под обстрелами: как снизить риск при заправкеФото: к канистре есть два главных требования - герметичность и соответствие пожарной безопасности (freepik.com)

Подальше от бензоколонок

Как показывает опыт предыдущих атак, в большинстве случаев операторы дронов пытаются ударить по самой дорогой части АЗС - топливораздаточным колонкам.

Поэтому желательно не оставлять возле них машину дольше, чем нужно для заливки горючего. Расчет с кассиром, получение чека и предоставление чаевых следует производить, когда машина стоит подальше от колонки.

Паркуемся подальше

Как минимум в одном случае попадания в АЗС последних дней среди пострадавших был пассажир авто, запаркованного на улице за пределами заправки. И ничего удивительного, мощности боеприпаса часто хватает для того, чтобы обломки разлетались на несколько десятков метров.

Поэтому избегайте длительной стоянки вплотную к заправочной станции, особенно если объявлена воздушная тревога.


Цены на топливо - что будет дальше

Когда насущные вопросы - риск попасть под удар беспилотника и наличие горючего наконец-то бывают выяснены и согласованы, у водителя вполне естественно возникает другой вопрос.

Будет ли дорожать бензин и дизель после этих обстрелов? Насколько весомы для них потери несут автотрейдеры - АЗС ведь разрушаются и закрываются? Не сформируется ли на этом фоне на рынке дефицит автомобильного топлива?

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн, имея на руках определенные цифры, делает следующий вывод:

"По данным налоговой службы, в Киеве на сегодняшний день 270 действующих лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами. В Киевской области таких - 529. То есть суммарно 800 АЗС, и это большая цифра. Соответственно говорить о каком-то влиянии этих нескольких атак на рынок точно не приходится", - отметил Сергей Куюн.

Укрытие - какая реальная польза

Едва только стал понятен алгоритм указанных бомбардировок, владельцы АЗС начали противодействие их последствиям.

В частности, со вчерашнего дня сеть "Укрнафта" устанавливает по краям своих киевских заправок недорогие и крепкие габионы - этакие насыпные заборы.

По мнению администрации, такая защита, установленная со стороны трасс и пешеходных дорожек, при ударах дронов по территории заправки удержит обломки внутри периметра и уменьшит внешнюю зону поражения. То есть те, кто случайно окажется рядом с заправочной станцией, не пострадают.

АЗС под обстрелами: как снизить риск при заправкеФото: эффективные бомбоубежища не обязательно должны быть зарыты в землю (Сергей Куюн, группа "А-95")

Кроме того, на отдельных автозаправочных комплексах Okko, Upg, Amic столичного региона уже начали устанавливать временные мобильные укрытия для персонала и клиентов.

Такие бетонные сооружения (конечно, при условии соответствующего качества) могут быть вполне эффективными. Подобные надземные бункеры известны еще со времен Второй мировой войны, когда они успешно противостояли артиллерийским обстрелам и бомбардировкам.

Между прочим, подобные укрытия в 1941 - 1945 гг. использовали даже некоторые из лидеров воюющих стран, в том числе и на территории Украины. Эксперты нефтяной отрасли прогнозируют, что в скором времени такие будут появляться на АЗС Киева и области в большом количестве.

Раньше в нашей публикации мы разбирались, как самому заправить авто, когда на АЗС нет заправщика.

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