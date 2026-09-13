АЗС під обстрілами: як знизити ризик при заправці

Хвиля дронових атак на АЗС докотилася до тилових регіонів, ускладнюючи водіям заправку. І все одно, заливати пальне треба, при тому зараз ми робимо це частіше, намагаючись тримати бак повнішим. Маємо кілька порад щодо безпеки при відвідуванні АЗС.

Про нові принципи користування автозаправками під час війни читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Працівники АЗС намагаються убезпечити клієнтів , але водії і самі повинні дбати про себе та пасажирів;

, але водії і самі повинні дбати про себе та пасажирів; Стовідсоткового захисту від дрона немає , але від загрози можна ухилитись

, але від загрози можна ухилитись Життя і здоров’я - найдорожче, тому про машину при загрозі атаки радимо дбати в останню чергу

Фото: під час повітряної загрози краще покинути територію заправки (unsplash.com)



Тривога - подалі від АЗС

Навіть якщо конкретна заправка віддалена і непопулярна, навіть якщо вона не належить до постійно атакованих мереж - не варто заїжджати на територію, коли неподалік літають безпілотники.

Банк цілей в операторів дронів не завжди точний, а час на пошук нового об’єкту атаки зазвичай обмежений - тому удар може трапитись "нелогічним".

Без затримок

Навіть якщо в даний момент повітряну тривогу не оголошено, на заправках зараз краще не затримуватись. Заїжджати на заправку, щоби відвідати в туалет чи зустрітись з товаришем - ідея неправильна.

Каву, хотдог, горішки - краще з собою

Так, каву та інші знакові для українських водіїв напої в наш час безпечніше мати з собою - наповнивши термос удома. Те саме - з хотдогами та іншими закусками.

Крім того, що будете менше ризикувати самі, ви допоможете уникнути зайвих ризиків колегам-водіям. Адже, не створюючи черги біля каси для розрахунку за другорядні товари, ви допоможете скоротити перебування на АЗС людям, які приїхали за пальним.

До повного

З точки зору безпеки, потрапивши на автозаправку, краще наповнити бак доверху - щоб відкласти наступний візит сюди якомога далі. В цьому сенсі добре власникам бензинових машин з ГБО - у них два бака, і обидва можна заповнити під корок.

Чи купувати бензин в запас

Щодо створення запасів пального, особливого сенсу в цьому експерти не вбачають, адже проблем з постачаннями бензину та дизеля з цілої низки причин очікувати не варто.

Сергій Куюн, аналітик паливного ринку і директор консалтингової групи "А-95", так прокоментував це питання:

"За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, з початку "заправочного" терору було атаковано понад 300 АЗС. За моїми спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього".

Те саме, вважає аналітик, можна сказати окремо про столицю та столичний регіон.

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Каністра - перевірене рішення

Проте, не з метою накопичення запасів, а в якості аварійного резерву водіям можна мати в багажнику невелику, порядку 10 л каністру з пальним. Щоб скористатись ним, якщо при потребі заправитись все попутні АЗС будуть зачинені через тривоги.

В першу чергу це стосується автомобілістів, які багато їздять, швидко спустошують свій бак і часто опиняються далеко від дому. Нагадаємо, що перша-ліпша ємність тут не піде, тара потрібна така, в яку на заправці погодяться заливати пальне:

або металева каністра - сталь чи алюмінієвий сплав;

або пластик з числа тих, які не електризуються при русі рідини по ньому. Працівники заправок вміють розпізнавати пластикові каністри і відмовлять, якщо матеріал буде небезпечним з точки зору пожежної безпеки.

Нарешті, нагадаємо про ще одну ключову річ у каністрі для палива - щільність його пробки. Якщо не те щоб власне бензин чи дизпаливо, а їхні випари будуть проникати в багажник і ароматизувати салон, подовгу перебувати у ньому буде неможливо.

Фото: до каністри є дві головні вимоги - герметичність і відповідність пожежній безпеці (freepik.com)

Подалі від бензоколонок

Як показує досвід попередніх атак, у більшості випадків оператори дронів намагаються вдарити по найдорожчій частині АЗС - паливороздавальним колонкам. Тому бажано не залишати біля них машину довше, ніж це потрібно для заливання пального. Розрахунок з касиром, отримання чеку і надання чайових варто робити, коли машина стоїть подалі від колонки.

Паркуємось подалі

Як мінімум в одному випадку влучання в АЗС останніх днів серед постраждалих був пасажир авто, запаркованого на вулиці за межами заправки. І нічого дивного, потужності боєприпасу часто вистачає для того, щоб уламки розліталися на кількадесят метрів.

Тому уникайте тривалої стоянки впритул до заправної станції, особливо якщо оголошено повітряну тривогу.

Ціни на пальне - що буде далі

Коли нагальні питання - ризик потрапити під удар безпілотника і наявність пального нарешті бувають з’ясовані та узгоджені, у водія цілком природньо виникає інше питання.

Чи буде дорожчати бензин та дизель після цих обстрілів? Наскільки вагомі для них втрати несуть автотрейдери - адже АЗС руйнуються та закриваються? Чи не сформується на цьому фоні на ринку дефіцит автомобільного палива?

Експерт паливного ринку Сергій Куюн, маючи на руках певні цифри, робить такий висновок:

"За даними податкової служби, в Києві на сьогодні 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами. В Київській області таких - 529. Тобто сумарно 800 АЗС, і це велика цифра. Відповідно говорити про вплив цих кількох атак на ринок точно не доводиться", - зазначив Сергій Куюн.

Укриття - яка реальна користь

Ледь тільки став зрозумілим алгоритм зазначених бомбардувань, власники АЗС почали певну протидію їхнім наслідкам.

Зокрема, з учорашнього дня мережа "Укрнафта" встановлює по краях своїх київських заправок недорогі і міцні габионы - такі собі насипні паркани.

На думку адміністрації, такий захист, встановлений з боку трас та пішохідних доріжок, у разі ударів дронів по території заправки утримає уламки всередині периметра та зменшить зовнішню зону поразки. Тобто ті, хто випадково опиниться поряд з заправною станцією, не постраждають.

Фото: ефективні бомбосховища не обов’язково мають бути закопані у землю (Сергій Куюн, група "А-95")

З іншого боку, на окремих автозаправних комплексах Okko, Upg, Amic столичного регіону вже почали встановлювати тимчасові мобільні укриття для персоналу і клієнтів.

Такі бетонні споруди (звісно, за умови належної якості) можуть бути цілком ефективними. Ці надземні бункери відомі ще з часів Другої світової війни, коли вони успішно протистояли артилерійським обстрілам та бомбаруванням.

Між іншим, подібні укриття в 1941 - 1944 рр. використовували навіть деякі з лідерів воюючих країн, у тому числі і на території України. Експерти нафтової галузі прогнозують, що незабаром такі з’являтимуться на АЗС Києва і області у великій кількості.