"Автомат", "робот", "вариатор", "механика"? Какая коробка передач идеальна именно для вас
При покупке авто один из ключевых моментов - выбор трансмиссии. Сегодня есть четыре варианта: "механика", "автомат", "робот", "вариатор". В чем принципиальная разница и какой тип коробки передач лучше всего подойдет именно вам?
О плюсах и минусах всех типов коробок передач и о критериях выбора читайте в материале РБК-Украина.
Самое главное: ручное или автоматическое управление?
Первое, что нужно понять - готовы ли вы самостоятельно переключать передачи или вы готовы доплатить и доверить это хлопотное дело автоматике.
Итак, фактически все типы трансмиссий можно разделить на две большие группы:
- Ручная коробка передач (МКП - механическая). Водитель сам переключает передачи.
- Автоматические коробки. Переключение происходит без участия водителя.
К автоматическим относятся классический гидромеханический автомат, роботизированная коробка и так называемый вариатор CVT. Хотя их конструкции очень разные, для водителя это означает одно: не нужно самому переключать передачи.
Механика (МКП): простота, цена и немного удовольствия
Это элементарный вариант, где водитель сам управляет переключением передач с помощью рычага и педали сцепления.
Плюсы:
- Самый дешевый вариант.
- Дает водителю возможность точно контролировать движение.
- Позволяет при желании экономить топливо.
- Меньше затрат на обслуживание.
Минусы:
- Требует навыков и внимания.
- Особенно неудобна в городских пробках.
Фото: сегодня есть много классов авто, в которых уже не найти машину "на механике"(unsplash.com)
Автомат (АКП): комфорт и надежность
Классическая автоматическая коробка с гидротрансформатором и планетарными передачами. Водитель лишь выбирает направление движения - все остальное делает автоматика.
Плюсы:
- Удобство в управлении.
- Плавное переключение передач.
- Надежность и долговечность.
Минусы:
- Более высокий расход топлива - самый большой среди всех вариантов.
- Более дорогое обслуживание.
- Сниженная динамика по сравнению с чисто механической трансмиссией и преселективным роботом.
Роботизированная коробка (РКП): автомат на базе механики
Фактически это механическая коробка, в которой переключением управляет электроника. Но есть два типа "роботов": простые бюджетные и сложные преселективные агрегаты.
Бюджетный робот:
- Дешевый способ получить "автомат".
- Может дергаться при переключении - и чаще всего таки дергается.
Преселективный робот (DSG, PDK и т.д.):
- Очень быстрое и одновременно комфортное переключение.
- Высокая динамика
- Экономия топлива.
- Дорогая конструкция, часто недостаточная долговечность, сложный ремонт.
Вариатор (CVT): очень плавно, но недолговечно
Вместо шестерен и нескольких передач - система шкивов с ремнем, меняющая передаточное число без ступеней.
Плюсы:
- Самая плавная езда.
- Низкий расход топлива.
- Доступнее сложных автоматов.
Минусы:
- Не любит резких ускорений, бордюров и бездорожья.
- Ограниченный ресурс ремня и шкивов.
- Требователен к сервису.
Вывод
Не все "автоматы" одинаково хороши. Поэтому если вы решили, что хотите именно автоматическую трансмиссию - не поленитесь провести тест-драйв всех возможных типов. Причем в первую очередь ориентируйтесь на городские условия и прислушивайтесь к четкости и плавности переключений.
И напоследок имейте в виду, что далеко не все автопроизводители дадут вам право выбора между разными типами автоматических коробок. То есть часто покупателю приходится выбирать сначала тип автоматической трансмиссии, а потом уже - модель авто, на котором такая коробка предлагается.
При подготовке статьи были использованы материалы Motor и Autocar.