"Автомат", "робот", "варіатор", "механіка"? Яка коробка передач ідеальна саме для вас
При купівлі авто один із ключових моментів - вибір трансмісії. Сьогодні є чотири варіанти: "механіка", "автомат", "робот", "варіатор". У чому принципова різниця і який тип коробки передач найкраще підійде саме вам?
Про плюси і мінуси усіх типів коробок передач і про критерії вибору читайте в матеріалі РБК-Україна.
Найголовніше: ручне чи автоматичне керування?
Перше, що треба зрозуміти - чи готові ви самостійно перемикати передачі чи ви готові доплатити і довірити цю клопітну справу автоматиці.
Отже, фактично всі типи трансмісій можна поділити на дві великі групи:
- Ручна коробка передач (МКП - механічна). Водій сам перемикає передачі.
- Автоматичні коробки. Перемикання відбувається без участі водія.
До автоматичних належать класичний гідромеханічний автомат, роботизована коробка та так званий варіатор CVT . Хоча їх конструкції дуже різні, для водія це означає одне: не потрібно самому перемикати передачі.
Механіка (МКП): простота, ціна і трохи задоволення
Це елементарний варіант, де водій сам керує перемиканням передач за допомогою важеля та педалі зчеплення.
Плюси:
- Найдешевший варіант.
- Дає водієві змогу точно контролювати рух.
- Дозволяє за бажання економити пальне.
- Менше витрат на обслуговування.
Мінуси:
- Вимагає навичок і уваги.
- Особливо незручна в міських заторах.
Фото: сьогодні є багато класів авто, в яких вже не знайти машину "на механіці"(unsplash.com)
Автомат (АКП): комфорт і надійність
Класична автоматична коробка з гідротрансформатором і планетарними передачами. Водій лише обирає напрямок руху - усе інше робить автоматика.
Плюси:
- Зручність у керуванні.
- Плавне перемикання передач.
- Надійність і довговічність.
Мінуси:
- Вища витрата пального - найбільша серед усіх варіантів.
- Дорожче обслуговування.
- Знижена динаміка порівняно з суто механічною трансмісією та преселективним роботом.
Роботизована коробка (РКП): автомат на базі механіки
Фактично це механічна коробка, в якій перемиканням керує електроніка. Але є два типи "роботів": прості бюджетні та складні преселективні агрегати.
Бюджетний робот:
- Дешевий спосіб отримати "автомат".
- Може смикатися при перемиканні - і найчастіше таки смикається.
Преселективний робот (DSG, PDK тощо):
- Дуже швидке і одночасно комфортне перемикання.
- Висока динаміка
- Економія пального.
- Дорога конструкція, часто недостатня довговічність, складний ремонт.
Варіатор (CVT): дуже плавно, але недовговічно
Замість шестерень і кількох передач - система шківів з ременем, що змінює передавальне число без ступенів.
Плюси:
- Найплавніша їзда.
- Низька витрата пального.
- Доступніший за складні автомати.
Мінуси:
- Не любить різких прискорень, бордюрів і бездоріжжя.
- Обмежений ресурс ременя та шківів.
- Вимогливий до сервісу.
Висновок
Не всі "автомати" однаково хороші. Тому якщо ви вирішили, що хочете саме автоматичну трансмісію - не полінуйтеся провести тест-драйв усіх можливих типів. Причому в першу чергу орієнтуйтесь на міські умови і прислуховуйтесь до чіткості і плавності перемикань.
І насамкінець майте на увазі, що далеко не всі автовиробники дадуть вам право вибору між різними типами автоматичних коробок. Тобто часто покупцеві доводиться обирати спочатку тип автоматичної трансмісії, а тоді вже - модель авто, на якому така коробка пропонується.
Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, як перевірити трансмісію при покупці вживаної машини.
Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок при водінні авто, які заважають економити пальне.
При підготовці статті були використані матеріали Motor та Autocar.