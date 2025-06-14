От Евро-2 до Евро-6. Что нужно знать об экостандартах авто: объясняем простыми словами

Об экологическом классе своего авто украинский водитель вспоминает только после проблем из-за некачественного топлива или после отказа дорогостоящего катализатора и сажевого фильтра DPF. А чем еще грозит игнорирование экокласса автомобиля?

О том, что означает для автовладельца экологический класс его машины, читайте в материале РБК-Украина

Что такое экологический класс

Если коротко, то экологический класс машины означает степень ее вредности для окружающей среды. А именно речь идет о содержании в выхлопных газах вредных веществ. Чем меньше их, тем выше экологический класс машины.

Например, по сравнению с Евро-1 и Евро-2 машины стандарта Евро-6 выбрасывают в атмосферу в десятки раз меньше самых вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, твердых частиц (сажи), остаточных углеводородов

Почему Евро-2 и Евро-6?

Почему мы говорим здесь именно о Евро-2 и Евро-6? Потому что норма Евро-2 когда-то стала (в 2006 году) первым ограничением для машин, которые импортировались новыми в Украину.

А еще подержанные автомобили класса Евро-2 (и выше) можно импортировать в Украину и сегодня.

При том, что новые легковые авто при импорте в Украину должны иметь "экологию" не ниже Евро-6 - иначе их не зарегистрируют и владельцы не получают номера и документы.

На авто с каким Евро можно ездить в Украине?

С любым. Если машина уже зарегистрирована в стране и имеет государственные номерные знаки, к ее экологическому классу государство не имеет никаких вопросов. Упомянутые выше ограничения касаются только авто, которые завозятся в страну с целью регистрации.

Правда, некоторые ограничения относительно выхлопа таки есть, но они касаются не "бумажного" класса, а реального состояния машины. В частности, речь идет о визуально заметной дымности выхлопа и других упомянутых в Правилах дорожного движения нюансах.

Чем отличаются авто Евро-2 и Евро-6?

Машины класса Евро-2 имеют скромный набор экологически важных устройств. Это абсорбер (улавливатель испарений бензина), система рециркуляции картерных газов и соответствующим образом настроенные топливная система и система зажигания.

Автомобили класса Евро-6 дополнительно имеют еще несколько систем уменьшения токсичности выхлопа: один или два каталитических нейтрализатора, сажевый фильтр (дизель), систему впрыска мочевины (дизели). И опять-таки усовершенствованная программа управления двигателем.

Следовательно, модели с Евро-5 и Евро-6 (конструктивно они близки) выбрасывают в атмосферу существенно меньше твердых частиц (сажи), оксида углерода, оксида азота и остаточных углеводородов.

Интересно, что экологические нормы Евро-5 по сравнению с Евро-4 вдвое увеличили пробег, в течение которого машина должна сохранять заявленные показатели токсичности: это должно быть не менее 160 тыс. км. А по нормам Евро-6 авто должно обеспечивать соответствие заявленным эко-требованиям в течение 7 лет с даты выпуска или в течение 700 тыс. км пробега.

Также такие двигатели потребляют топливо классов соответственно Евро-5 и Евро-6 и соответствующие моторные масла. И если класс бензина, который заправляется в бак, теоретически можно узнать на АЗС, то выбрать правильное масло можно только учитывая рекомендации производителя.

А именно - искать либо масло с соответствующими допусками, либо как минимум - соответствующего класса качества, опираясь на маркировку типа API SJ/CF-4, SP, ACEA A7/B7, ACEA C6, ILSAC GF-5 и т.д.

Так какой эко-стандарт Евро действует в Украине?

Начиная с 1 января 2025 года в Украине действует стандарт Евро-6. Но он распространяется только на импортируемые из-за рубежа новые легковые автомобили.

Повторимся, на машины, которые уже присутствуют в стране, требования по экологическим стандартам Евро не распространяются. Другой способ контроля токсичности выхлопа при отсутствии обязательного техосмотра, остается нереализованным.