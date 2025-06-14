ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

От Евро-2 до Евро-6. Что нужно знать об экостандартах авто: объясняем простыми словами

Суббота 14 июня 2025 09:41
UA EN RU
От Евро-2 до Евро-6. Что нужно знать об экостандартах авто: объясняем простыми словами Что означают Евро-2, Евро-6 и чем они отличаются (фото: Getty Images)
Автор: Ігор Широкун

Об экологическом классе своего авто украинский водитель вспоминает только после проблем из-за некачественного топлива или после отказа дорогостоящего катализатора и сажевого фильтра DPF. А чем еще грозит игнорирование экокласса автомобиля?

О том, что означает для автовладельца экологический класс его машины, читайте в материале РБК-Украина

Что такое экологический класс

Если коротко, то экологический класс машины означает степень ее вредности для окружающей среды. А именно речь идет о содержании в выхлопных газах вредных веществ. Чем меньше их, тем выше экологический класс машины.

Например, по сравнению с Евро-1 и Евро-2 машины стандарта Евро-6 выбрасывают в атмосферу в десятки раз меньше самых вредных веществ: оксида углерода, оксида азота, твердых частиц (сажи), остаточных углеводородов

Почему Евро-2 и Евро-6?

Почему мы говорим здесь именно о Евро-2 и Евро-6? Потому что норма Евро-2 когда-то стала (в 2006 году) первым ограничением для машин, которые импортировались новыми в Украину.

А еще подержанные автомобили класса Евро-2 (и выше) можно импортировать в Украину и сегодня.

При том, что новые легковые авто при импорте в Украину должны иметь "экологию" не ниже Евро-6 - иначе их не зарегистрируют и владельцы не получают номера и документы.

На авто с каким Евро можно ездить в Украине?

С любым. Если машина уже зарегистрирована в стране и имеет государственные номерные знаки, к ее экологическому классу государство не имеет никаких вопросов. Упомянутые выше ограничения касаются только авто, которые завозятся в страну с целью регистрации.

Правда, некоторые ограничения относительно выхлопа таки есть, но они касаются не "бумажного" класса, а реального состояния машины. В частности, речь идет о визуально заметной дымности выхлопа и других упомянутых в Правилах дорожного движения нюансах.

Чем отличаются авто Евро-2 и Евро-6?

Машины класса Евро-2 имеют скромный набор экологически важных устройств. Это абсорбер (улавливатель испарений бензина), система рециркуляции картерных газов и соответствующим образом настроенные топливная система и система зажигания.

Автомобили класса Евро-6 дополнительно имеют еще несколько систем уменьшения токсичности выхлопа: один или два каталитических нейтрализатора, сажевый фильтр (дизель), систему впрыска мочевины (дизели). И опять-таки усовершенствованная программа управления двигателем.

Следовательно, модели с Евро-5 и Евро-6 (конструктивно они близки) выбрасывают в атмосферу существенно меньше твердых частиц (сажи), оксида углерода, оксида азота и остаточных углеводородов.

Интересно, что экологические нормы Евро-5 по сравнению с Евро-4 вдвое увеличили пробег, в течение которого машина должна сохранять заявленные показатели токсичности: это должно быть не менее 160 тыс. км. А по нормам Евро-6 авто должно обеспечивать соответствие заявленным эко-требованиям в течение 7 лет с даты выпуска или в течение 700 тыс. км пробега.

Также такие двигатели потребляют топливо классов соответственно Евро-5 и Евро-6 и соответствующие моторные масла. И если класс бензина, который заправляется в бак, теоретически можно узнать на АЗС, то выбрать правильное масло можно только учитывая рекомендации производителя.

А именно - искать либо масло с соответствующими допусками, либо как минимум - соответствующего класса качества, опираясь на маркировку типа API SJ/CF-4, SP, ACEA A7/B7, ACEA C6, ILSAC GF-5 и т.д.

Так какой эко-стандарт Евро действует в Украине?

Начиная с 1 января 2025 года в Украине действует стандарт Евро-6. Но он распространяется только на импортируемые из-за рубежа новые легковые автомобили.

Повторимся, на машины, которые уже присутствуют в стране, требования по экологическим стандартам Евро не распространяются. Другой способ контроля токсичности выхлопа при отсутствии обязательного техосмотра, остается нереализованным.

В одной из наших предыдущих статей журналисты разбирались, какие из доступных в Украине авто относятся к классу Евро-5.

Недавно мы делились информацией о том, когда следует регистрировать ГБО на автомобиле.

Также в наших публикациях недавно шла речь о том, каким образом самостоятельно провести диагностику двигателя своего авто.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, L`Automobile и Motor.

Читайте РБК-Украина в Google News
стандарти Автомобильное движение Авто из ЕС
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова