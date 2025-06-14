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Від Євро-2 до Євро-6. Що треба знати про екостандарти авто: пояснюємо простими словами

Субота 14 червня 2025 09:41
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Від Євро-2 до Євро-6. Що треба знати про екостандарти авто: пояснюємо простими словами Що означають Євро-2, Євро-6 і чим вони відрізняються (фото: Getty Images)
Автор: Ігор Широкун

Про екологічний клас свого авто український водій згадує тільки після проблем через неякісне пальне чи після відмови дорогого каталізатора та сажового фільтра DPF. А чим ще загрожує ігнорування екокласу автомобіля?

Про те, що означає для автовласника екологічний клас його машини, читайте в матеріалі РБК-Україна

Що таке екологічний клас

Якщо коротко, то екологічний клас машини означає ступінь її шкідливості для навколишнього середовища. А саме йдеться про вміст у вихлопних газах шкідливих речовин. Чим менше їх, тим вище екологічний клас машини.

Наприклад, у порівнянні з Євро-1 та Євро-2 машини стандарту Євро-6 викидають в атмосферу в десятки разів менше найшкідливіших речовин: оксиду вуглецю, оксиду азоту, твердих частинок (сажі), залишкових вуглеводнів

Чому Євро-2 та Євро-6?

Чому ми говоримо тут саме про Євро-2 та Євро-6? Тому що норма Євро-2 колись стала (у 2006 році) першим обмеженням для машин, які імпортувалися новими в Україну.

А ще вживані автомобілі класу Євро-2 (і вище) можна імпортувати в Україну і сьогодні.

При тому, що нові легкові авто при імпорті в Україну повинні мати "екологію" не нижче Євро-6 - інакше їх не зареєструють і власники не отримують номери і документи.

На авто з яким Євро можна їздити в Україні?

З будь-яким. Якщо машина вже зареєстрована в країні і має державні номерні знаки, до її екологічного класу держава не має жодних питань. Згадані вище обмеження стосуються тільки авто, які завозяться в країну з метою реєстрації.

Щоправда, деякі обмеження відносно вихлопу таки є, але вони стосуються не "паперового" класу, а реального стану машини. Зокрема, йдеться про візуально помітну димність вихлопу та інші згадані у Правилах дорожнього руху нюанси.

Чим відрізняються авто Євро-2 та Євро-6?

Машини класу Євро-2 мають скромний набір екологічно важливих пристроїв. Це абсорбер (вловлювач випарів бензину), система рециркуляції картерних газів та відповідним чином налаштовані паливна система та система запалювання.

Автомобілі класу Євро-6 додатково мають ще кілька систем зменшення токсичності вихлопу: один чи два каталітичних нейтралізатори, сажовий фільтр (дизель), систему впорскування сечовини (дизелі). І знов-таки вдосконалена програма управління двигуном.

Відтак, моделі з Євро-5 та Євро-6 (конструктивно вони близькі) викидають в атмосферу суттєво менше твердих частинок (сажі), оксиду вуглецю, оксиду азоту та залишкових вуглеводнів.

Цікаво, що екологічні норми Євро-5 у порівнянні з Євро-4 удвічі збільшили пробіг, протягом якого машина повинна зберігати заявлені показники токсичності: це має бути не менше 160 тис. км. А за нормами Євро-6 авто має забезпечувати відповідність заявленим еко-вимогам протягом 7 років з дати випуску або протягом 700 тис. км пробігу.

Також такі двигуни споживають пальне класів відповідно Євро-5 та Євро-6 і відповідні моторні оливи. І якщо клас бензину, який заправляється в бак, теоретично можна дізнатись на АЗС, то обрати правильну оливу можна тільки врахувавши рекомендації виробника.

А саме - шукати або оливу з відповідними допусками, або як мінімум - відповідного класу якості, спираючись на маркування типу API SJ/CF-4, SP, ACEA A7/B7, ACEA C6, ILSAC GF-5 тощо.

То який еко-стандарт Євро діє в Україні?

Починаючи з 1 січня 2025 року в Україні діє стандарт Євро-6. Але він поширюється тільки на імпортовані з-за кордону нові легкові автомобілі.

Повторимось, на машини, які вже присутні в країні, вимоги щодо екологічних стандартів Євро не поширюються. Інший спосіб контролю токсичності вихлопу за відсутності обов’язкового техогляду, залишається нереалізованим.

В одній з наших попередніх статей журналісти розбиралися, які з доступних в Україні авто належать до класу Євро-5.

Нещодавно ми ділилися інформацією про те, коли слід реєструвати ГБО на автомобілі.

Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, яким чином самостійно провести діагностику двигуна свого авто.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, L`Automobile та Motor.

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