Audi готовит брутальный внедорожник: что известно о новинке

Audi давно подумывает о полноценном внедорожнике, время от времени выпуская концепты на эту тему - например, представленный в начале года Audi Q6 e-tron offroad concept.

Весной этого года источники сообщали, что Audi заинтересовалась рамной платформой бренда Scout, принадлежащего материнскому концерну Volkswagen, и изучает возможность использования этой платформы для своего нового флагманского SUV.

Теперь же, как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на гендиректора Audi Гернота Делльнера, можно считать, что разработка внедорожника Audi уже идет - Делльнер напрямую этого не сказал, но сделал несколько недвусмысленных намеков - мол, ждите.

Будет ли базироваться внедорожник Audi на рамной платформе Scout, пока неизвестно. Во внимание будет браться место производства: большой SUV логично производить по месту его основного потребления, то есть в США, и завод Scout в штате Южная Каролина для этого отлично подходит.

Проблема в том, что платформа Scout не предусматривает установки большого ДВС спереди под капотом, только маломощного мотора в качестве удлинителя электрического запаса хода.

Нынешний главный дизайнер Audi Массимо Фрасчелла ранее работал в компании JLR и участвовал в разработке актуального Land Rover Defender, поэтому он, скорее всего, сумеет создать внедорожнику Audi довольно мужественный и привлекательный образ.