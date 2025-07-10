ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит

Четверг 10 июля 2025 15:55
UA EN RU
Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит Фото: Aston Martin Vantage получил топ-версию (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Aston Martin представила новую модификацию Vantage S, которая стала самой мощной в линейке модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На капоте новинки появились другие воздуховоды, обеспечивающие более эффективное охлаждение двигателя. Измененный диффузор на корме обеспечивает повышенную прижимную силу: на максимальной скорости он генерирует эквивалент 145 кг вместо 101 кг базовой модели.

Еще плюс 67 кг дает измененная аэродинамика днища с эффектом Вентури. Обвес кузова и колеса диаметром 21 дюйм украшены красными акцентами, видны тормозные механизмы с бронзовым оттенком. Также предусмотрены шильдики S с красной эмалью на передних крыльях.

Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит

Особенности салона

В стандартной комплектации интерьер S-версии имеет комбинированную отделку алькантарой и кожей. Декоративные вставки изготовлены из углеволокна с особым плетением. Кресла-ковши, дверные панели и центральный тоннель прошиты красной строчкой. Также можно выбрать цвет швов, материал декоративных накладок и даже оттенок миниатюрного селектора трансмиссии.

Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит

Что под капотом

Битурбомотор AMG V8 на 4,0 л форсирован со стандартных 665 л.с. до 680 л.с. Сообщается, что тонким настройкам подверглась система управления двигателем, чтобы сделать педаль акселератора более отзывчивой.

Aston Martin Vantage S способен набрать первую "сотню" за 3,4 с, что всего на одну десятую меньше, чем базовый суперкар. Разгон с 0 до 200 км/ч занимает 10,1 секунды, а максимальная скорость, как и в начальной версии, равна 325 км/ч.

Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит

Помимо более мощного двигателя, "эска" обрела более драйверское шасси. Перенастроены адаптивные стабилизаторы Bilstein DTX, а в задней подвеске применены более мягкие пружины, чтобы улучшить поведение суперкара на низких скоростях. При этом задний подрамник жестко закреплен на кузове.

Первый живой показ модели Aston Martin Vantage S состоится уже в эти выходные на Фестивале скорости в Гудвуде. Прием заказов уже открыт.

Напомним, ранее кроссовер от Aston Martin получил экстремальную версию DBX S, которая вернула британскому авто звание самого мощного бензинового внедорожника на рынке, опередив Ferrari Purosangue.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Aston Martin Автомобильный рынок
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом