Aston Martin Vantage отримав топ-версію: ось як вона виглядає
Компанія Aston Martin представила нову модифікацію Vantage S, яка стала найпотужнішою у лінійці моделі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
На капоті новинки з'явилися інші повітропроводи, що забезпечують ефективніше охолодження двигуна. Змінений дифузор на кормі забезпечує підвищену притискну силу: на максимальній швидкості він генерує еквівалент 145 кг замість 101 кг базової моделі.
Ще плюс 67 кг дає змінена аеродинаміка днища з ефектом Вентурі. Обвіс кузова та колеса діаметром 21 дюйм прикрашені червоними акцентами, видно гальмівні механізми з бронзовим відтінком. Також передбачені шильдики S із червоною емаллю на передніх крилах.
Особливості салону
У стандартній комплектації інтер'єр S-версії має комбіноване оздоблення алькантарою та шкірою. Декоративні вставки виготовлені з вуглеволокна з особливим плетінням. Крісла-ковші, дверні панелі та центральний тунель прошиті червоною строчкою. Також можна вибрати колір швів, матеріал декоративних накладок та навіть відтінок мініатюрного селектора трансмісії.
Що під капотом
Бітурбомотор AMG V8 на 4,0 л форсований зі стандартних 665 к.с. до 680 к.с. Повідомляється, що тонких налаштувань зазнала система управління двигуном, щоб зробити педаль акселератора більш чуйною.
Aston Martin Vantage S здатний набрати першу "сотню" за 3,4 с, що лише на одну десяту менше, ніж базовий суперкар. Розгін з 0 до 200 км/год займає 10,1 секунди, а максимальна швидкість, як і в початковій версії, дорівнює 325 км/год.
Крім потужнішого двигуна, "еска" знайшла більш драйверське шасі. Переналаштовані адаптивні стабілізатори Bilstein DTX, а в задній підвісці застосовані м'якіші пружини, щоб покращити поведінку суперкара на низьких швидкостях. При цьому задній підрамник жорстко закріплений на кузові.
Перший живий показ моделі Aston Martin Vantage S відбудеться вже цими вихідними на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Прийом замовлень вже відкрито.
Нагадаємо, раніше кросовер від Aston Martin отримав екстремальну версію DBX S, яка повернула британському авто звання найпотужнішого бензинового позашляховика на ринку, випередивши Ferrari Purosangue.
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