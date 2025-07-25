Acura снимает с производства известный седан: названа причина

Как оказалось, третьего поколения ждать не стоит: бренд готовится отправить седан в скорую отставку. Производство Acura TLX налажено на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо, США), где также выпускаются Honda Accord и Acura Integra.

Производство среднеразмерного седана TLX будет завершено до конца текущего месяца, затем дилерам останется продать остатки машин. Разработку и выпуск преемника компания на данный момент не планирует.

В чем причина отставки

Предполагается, что марка решила отправить Acura TLX в отставку из-за слабых продаж этой модели. Так, за весь 2024 год дилеры реализовали всего 7478 экземпляров среднеразмерного седана на американском рынке: этот показатель на 55,6% меньше, чем годом ранее. Пик продаж этой модели пришелся на 2015 год: тогда дилерам удалось реализовать более 47 тысяч единиц.

Что под капотом модели

Acura TLX оснащается 2,0-литровой "турбочетверкой", отдача которой равна 276 л.с. Под капотом заряженной TLX Type S находится 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью 360 л.с. Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.