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Acura снимает с производства известный седан: названа причина

Пятница 25 июля 2025 15:25
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Acura снимает с производства известный седан: названа причина Фото: Acura снимает с производства известный седан (media.acura.com)
Автор: Константин Широкун

Японская марка Acura, принадлежащая компании Honda, анонсировала завершение производства седана TLX. Модель дебютировала на американском рынке в 2014 году, а смену генерации эта модель пережила в конце весны 2020-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как оказалось, третьего поколения ждать не стоит: бренд готовится отправить седан в скорую отставку. Производство Acura TLX налажено на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо, США), где также выпускаются Honda Accord и Acura Integra.

Производство среднеразмерного седана TLX будет завершено до конца текущего месяца, затем дилерам останется продать остатки машин. Разработку и выпуск преемника компания на данный момент не планирует.

Acura снимает с производства известный седан: названа причина

В чем причина отставки

Предполагается, что марка решила отправить Acura TLX в отставку из-за слабых продаж этой модели. Так, за весь 2024 год дилеры реализовали всего 7478 экземпляров среднеразмерного седана на американском рынке: этот показатель на 55,6% меньше, чем годом ранее. Пик продаж этой модели пришелся на 2015 год: тогда дилерам удалось реализовать более 47 тысяч единиц.

Что под капотом модели

Acura TLX оснащается 2,0-литровой "турбочетверкой", отдача которой равна 276 л.с. Под капотом заряженной TLX Type S находится 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью 360 л.с. Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Acura снимает с производства известный седан: названа причина

Напомним, ранее Acura показала самый маленький кроссовер в модельной линейке бренда. Новинка предназначена для рынка Северной Америки. Новый ADX позиционируется как SUV начального уровня и как премиальный аналог Honda HR-V с полным приводом.

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