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Acura знімає з виробництва відомий седан: названа причина

П'ятниця 25 липня 2025 15:25
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Acura знімає з виробництва відомий седан: названа причина Фото: Acura знімає з виробництва відомий седан (media.acura.com)
Автор: Константин Широкун

Японська марка Acura, що належить компанії Honda, анонсувала завершення виробництва седана TLX. Модель дебютувала на американському ринку у 2014 році, а зміну генерації ця модель пережила наприкінці весни 2020-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як виявилося, третього покоління чекати не варто: бренд готується відправити седан у швидку відставку. Виробництво Acura TLX налагоджено на заводі в Мерісвіллі (штат Огайо, США), де також випускаються Honda Accord та Acura Integra.

Виробництво середньорозмірного седана TLX буде завершено до кінця поточного місяця, потім дилерам залишиться продати залишки машин. Розробку та випуск наступника компанія на даний момент не планує.

Acura знімає з виробництва відомий седан: названа причина

У чому причина відставки

Передбачається, що марка вирішила відправити Acura TLX у відставку через слабкі продажі цієї моделі. Так, за весь 2024 дилери реалізували всього 7478 екземплярів середньорозмірного седана на американському ринку: цей показник на 55,6% менше, ніж роком раніше. Пік продажів цієї моделі припав на 2015 рік: тоді дилерам вдалося реалізувати понад 47 тисяч одиниць.

Що під капотом моделі

Acura TLX оснащується 2,0-літровою "турбочетвіркою", віддача якої дорівнює 276 к.с. Під капотом зарядженої TLX Type S знаходиться 3,0-літровий бітурбомотор V6 потужністю 360 к.с. Обидва двигуни працюють у парі з десятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Acura знімає з виробництва відомий седан: названа причина

Нагадаємо, раніше Acura показала найменший кросовер у модельній лінійці бренду. Новинка призначена для ринку Північної Америки. Новий ADX позиціонується як SUV початкового рівня і як преміальний аналог Honda HR-V з повним приводом.

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