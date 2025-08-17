ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податків

Неділя 17 серпня 2025 08:00
UA EN RU
7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податків Фото: уживані електромобілі в нашій країні відносно недорогі (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

З січня 2026 року в Україні мають помінятись умови імпорту електромобілів - буде скасовано податкові "знижки", які сьогодні сягають 30% вартості машини. Поки є час, яку вживану "електричку" замовити собі з-за кордону?

Про сімку недорогих електромобілів, які варто пригнати з-за кордону до скасування пільг на ПДВ та мито, читайте в матеріалі РБК-Україна.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: VW e-Golf базується на "Гольфі" сьомого покоління (wikipedia.org)

Volkswagen e-Golf

Ідеальний вибір для прихильників класичного формату, які попри те вирішили пересісти на електричну машину. Це добре знайомий Golf сьомого покоління, але з електроприводом. Незважаючи на об’ємні батареї, салон і багажник залишились місткими. Пропонуються версії з акумуляторами на 24 кВт⋅год (до 190 км пробігу) та 35 кВт⋅год (до 300 км). Розгін до 100 км/год - 10,4 с. В Україні доступні переважно вживані авто з європейського та американського ринків, притому серед них чимало свіжих і доглянутих екземплярів.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Volkswagen ID.4 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.4

Популярний кросовер, який здебільшого представлений у нас у китайській версії - через доступну ціну (новий коштував близько $29 000). Є варіанти з заднім приводом і повним - останній має два електромотори (313 к.с.). Китайські версії ID.4 відрізняються від європейських дизайном: інший кліренс, бампери, ілюмінація між ліхтарями. Запас ходу - від 400 до 550 км.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Volkswagen ID.3 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.3

Компактний електрохетчбек С-класу, який вже в Україні можна було придбати новим приблизно за $21 000. Ціна приваблива завдяки китайському виробництву, але якість не постраждала. Авто має просторий салон, хорошу батарею та можливість швидкої зарядки - чудовий варіант для щоденного використання. Відмінності між китайськими та європейськими (більш дорогими) версіями - у типі батареї та зарядному порту.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Nissan Leaf II (wikipedia.org)

Nissan Leaf II

Заслужена модель, яка довгий час залишалася найпопулярнішим електромобілем у світі. Друге покоління успадкувало головні переваги попередника: доступну ціну, простоту конструкції, надійність і місткий кузов із зручним салоном.

В Україні модель продавалась офіційно - через дилерську мережу. Такі авто оснащені батареєю на 40 кВт⋅год, що забезпечує пробіг до 389 км у міському режимі та до 270 км у змішаному циклі.

Крім того, на вторинному ринку зустрічаються “європейські” версії Leaf e+ з акумулятором на 62 кВт⋅год, що дозволяє проїхати ще більше без підзарядки. Вартість вживаних авто коливається від $9000 до $31000 - залежно від року випуску, стану та комплектації.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Tesla Model Y (wikipedia.org)

Tesla Model Y

Попри появу численних конкурентів із більш доступними та надійними моделями, Tesla Model Y зберігає впевнені позиції. В Україну ці авто здебільшого потрапляють через аукціони - як аварійні машини, які потім ремонтують місцеві майстри.

Model Y добре відома українським водіям, технічно вона базується на седані Model 3, тому має перевірену платформу. Інтер’єр досить стриманий, але одна з комплектацій пропонує сім місць - рідкісна опція для електромобіля.

Можна обрати версію з одним електромотором і заднім приводом або повнопривідну модифікацію з двома двигунами. Навіть у базовій версії запас ходу вражає, а найпотужніша модифікація розганяється до 100 км/год лише за 3,5 секунди - неймовірний показник для сімейного авто.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Volvo XC40 Recharge (wikipedia.org)

Volvo XC40 Recharge

XC40 Recharge - це не окремо спроєктований електромобіль, а електрична версія популярного кросовера Volvo XC40. Батарею вдало інтегрували під підлогою, тому простір у салоні та багажнику майже не постраждав.

Як і личить Volvo, авто має якісне оздоблення, багате оснащення та преміальний комфорт. Особливо варто відзначити підвіску - вона м’яка і добре справляється з нерівностями, що рідко зустрічається серед електромобілів.

Електроверсія XC40 також має суттєво кращу динаміку порівняно з бензиновими чи дизельними аналогами, що додає їй привабливості для тих, хто хоче поєднати комфорт і драйв.

7 кращих бюджетних електромобілів, які ще можна пригнати без податківФото: Hyundai Kona Electric (wikipedia.org)

Hyundai Kona Electric

Друге покоління корейського кросовера в електричному варіанті добре відоме в Україні, бо продавалося в офіційній дилерській мережі (ціни від $26 000). До нас потрапляє також і з Європи. Існує дві модифікації. Перша, умовно міська, має меншу батареєю (39 кВт⋅год) і пробіг до 305 км. Електромотор потужністю 136 к.с. має обертовий момент 395 Нм. Друга, далекобійна версія має більший акумулятор (64 кВт⋅год), і автономність аж до 480 км. Потужність двигуна - 204 к.с., що забезпечує ще кращу динаміку та комфорт при русі.

Що буде з цінами на електромобілі у 2026 році

До січня 2026 року імпорт електромобілів в Україну звільнений від сплати ПДВ та митного збору. І поки що не було жодних сигналів про те, що законодавці цю пільгу продовжать. Це загрожує зростанням ціни на 30% - приблизно стільки сьогодні економлять при покупці щасливі новоспечені власники електромобілів.

Однак на практиці цієї економії майже не видно: електромобілі в українських автосалонах коштують приблизно стільки ж, як і аналогічні моделі в Європі. Тому говорити про те, що з початку 2026 року ціни зростуть одразу на третину - некоректно.

Висновок

Звісно, споживачі, в яких є змога, намагаються придбати електромобіль у поточному році, якими б втішними не були прогнози експертів щодо цін на "електрички" у наступному році.

Ми готові приєднатись до думки, що великого удорожчання не буде, і що визначати ціни на електромобілі в Україні у 2026 році буде не скасування податкових пільг, а ринкові механізми.

Раніше в нашій публікації ми розбирались, яка машина, електромобіль чи бензинова, вигідніша для українських доріг.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці статті були використані матеріали AutoRia, Autogeek і сайти компаній-виробників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Новини
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
ISW про саміт Трампа і Путіна: диктатор не змінив позицію щодо війни в Україні
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія