5 роковых ошибок при покупке электромобиля

Пятница 15 августа 2025 08:00
UA EN RU
5 роковых ошибок при покупке электромобиля Фото: неосведомленный покупатель может ошибочно приобрести такой электромобиль, которым не сможет пользоваться в своих условиях (wikipedia.org)
Автор: Игорь Широкун

Несмотря на растущую популярность электромобиль все еще остается очень специфическим видом транспорта. Поэтому при выборе его нужен особый подход - и приобрести не то, о чем мечтал, очень просто.

О типичных ошибках покупателей при выборе электромобиля читайте в материале РБК-Украина.

Модель с недостаточной автономностью

Очень распространенная ошибка - автомобилист покупает электромобиль, пробег которого от зарядки до зарядки в реальности меньше суточного пробега (или вплотную близок к нему), необходимого пользователю. То есть владельцу придется ежедневно подзаряжаться или на работе, или по дороге - а это неудобно, долго и дорого.

Имейте в виду, что даже новый электромобиль не всегда демонстрирует ту дальнобойность, которая заявляется в официальных документах производителя. А подержанные "электрички" и подавно едут меньше, чем пишется в заводском мануале.

Комплектация с малой батареей

Многие модели электромобилей имеют несколько вариантов емкости батареи. Это зависит:

  • от года выпуска модели (до рестайлинга или после);
  • от уровня комплектации - есть дороже, есть богаче;
  • от рынка, для которого предназначался данный экземпляр.

Продавец может знать настоящую емкость, может - нет, а может он и сам заменил аккумулятор на меньший (более дешевый), когда родной большой вышел из строя. Словом, диагностика и определение параметров тягового аккумулятора - непременное условие удачной покупки.

Электромобиль с умирающей батареей

Главная причина продажи электромобиля первым владельцем (конечно, если это не лот с аварийного аукциона) - деградация тяговой батареи. Которая у литий-ионных аккумуляторов происходит не только из-за большого пробега, но и просто с возрастом.

Проверяя аккумулятор приглянувшейся вам машины на авторынке, имейте в виду, что нечестные люди научились обманывать разного рода сканеры и приложения для проверки состояния батарей.

5 роковых ошибок при покупке электромобиляФото: с января 2026 года новые электромобили в Украине могут подорожать из-за изменений законодательства (mgmotor.com.ua)

Экземпляр, некачественно восстановленный после аварии

Так, большинство электромобилей, попадающих в Украину, имеют аварийную историю - были в ДТП или затоплены. А это значит, что у машины может быть:

- Не восстановлена геометрия силового каркаса кузова. Такое авто будет неправильно управляться и огорчать владельца "поеданием" шин. Проверяйте подозрительный экземпляры на стенде развала-схождения.

- Не восстановлена антикоррозийная защита кузова после ремонта. Такая машина через несколько лет потребует дорогостоящего ремонта. Проверить этот момент при покупке сложно, однако просите у продавца "битка" фото процесса ремонта или наряд-заказ с авторитетной СТО, где упоминается такой вид работ.

- На машине-утопленнике сэкономили на восстановлении электрооборудования. В особо уязвимых местах - разъемах, реле, электронных модулях - может остаться влага или уже имеющаяся коррозия. Попробуйте разобраться, каким образом восстанавливали электросистему - например, полностью заменяли блоки или каким-то образом сушили их.

Экземпляр для другого рынка

Современный электромобиль - не столько транспорт, сколько гаджет. В котором все системы соединены через электронную сеть и софт которого требует время от времени обновления.

И при этом апгрейд может осуществляться только в определенных странах - в перечень которых Украина может и не попадать, если машина завезена в обход официальной дилерской сети. Как правило, отечественные программисты этот барьер каким-то образом преодолевают, но часть функций машины часто остается недоступной.

Что будет с ценами на электромобили в 2026 году в Украине

Кстати, с января 2026 года в Украине могут существенно поменяться условия покупки электромобилей. До той даты такие машины завозятся в страну без уплаты НДС и пошлины - то есть сегодня покупатель как будто экономит до 30% стоимости новой машины.

Однако, говорить о реальной экономии мы бы не стали, ведь батарейные авто в украинских автосалонах сегодня не дешевле на 30%, чем такие же модели в Европе. Поэтому и говорить, что с января 2026-го "электрички" подорожают сразу на треть, будет как минимум преувеличением.

Тем более что львиная доля электрических машин, проданных в Украине, отнюдь не новые экземпляры из салонов официальных дилеров. В первую очередь украинские автомобилисты покупают недорогие подержанные электромобили.

Это либо поврежденные в ДТП машины из Америки, либо неофициально импортированные "электрички" с китайского рынка, где цены заметно ниже (хотя в последнее время и поднялись). Поэтому прямого влияния на ценообразование этих электромобилей законодательные изменения 2026 года не окажут.

Но изменения в ценниках скорее всего таки будут, хотя нельзя сказать, что подорожание будет большим. Потому что сегодня одна из причин популярности электромобилей в Украине - их невысокая цена. И ее существенный рост отменит одно из немногих преимуществ таких машин.

Вывод

Выбирая машину на аккумуляторе, вы должны сопоставить две группы факторов. С одной стороны, четко сформулируйте себе условия, в которых будет ездить и заряжаться ваш электромобиль. А с другой - подбирайте модель под эти условия. И будьте готовы, что такой модели в пределах вашего бюджета не найдется.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, какие автомобильные фары лучше светят и почему.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалыAutogeek, S&P Global Mobility и Autobild.

