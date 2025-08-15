5 фатальних помилок при купівлі електромобіля

Попри зростаючу популярність електромобіль все ще залишається дуже специфічним видом транспорту. Тому при виборі його потрібен особливий підхід - і придбати не те, про що мріяв, дуже просто.

Модель з замалою автономністю

Дуже поширена помилка - автомобіліст купує електромобіль, пробіг якого від зарядки до зарядки в реальності менше за добовий пробіг (або впритул близький до нього), необхідний користувачеві. Тобто власнику доведеться щодня підзаряджатись чи на роботі, чи по дорозі – а це незручно, довго і дорого.

Майте на увазі, що навіть новий електромобіль не завжди демонструє ту далекобійність, яка заявляється в офіційних документах виробника. А вживані "електрички" й поготів їдуть менше, ніж пишеться у заводському мануалі.

Комплектація з малою батареєю

Багато які моделі електромобілів мають декілька варіантів ємності батареї. Це залежить:

від року випуску моделі (до рестайлінгу чи після);

від рівня комплектації - є дорожча, є багатша;

від ринку, для якого призначався даний екземпляр.

Продавець може знати справжню ємність, може - ні, а може він і сам замінив акумулятор на менший (більш дешевий), коли рідний великий вийшов з ладу. Одне слово, діагностика і визначення параметрів тягового акумулятора – неодмінна умова вдалої покупки.

Електромобіль з вмираючою батареєю

Головна причина продажу електромобіля першим власником (звісно, якщо це не лот з аварійного аукціону) - деградація тягової батареї. Яка у літій-іонних акумуляторів відбувається не тільки через великий пробіг, а й просто з віком.

Перевіряючи акумулятор машини, яка вам сподобалась на авторинку, майте на увазі, що нечесні люди навчилися обманювати різного роду сканери і додатки для перевірки стану батарей.

Фото: з січня 2026 року нові електромобілі в Україні можуть подорожчати через зміни законодавства (mgmotor.com.ua)

Екземпляр, неякісно відновлений після аварії

Так, більшість електромобілів, що потрапляють до України, мають аварійну історію - були в ДТП або затоплені. А це значить, що у машини може бути:

- Не відновлена геометрія силового каркасу кузова. Таке авто буде неправильно керуватись і засмучувати власника "поїданням" шин. Перевіряйте підозрілий екземпляри на стенді розвалу-сходження.

- Не відновлений антикорозійний захист кузова після ремонту. Така машина за кілька років потребуватиме дорогого ремонту. Перевірити це момент при покупці складно, проте просіть у продавця "битка" фото процесу ремонту або наряд-замовлення з авторитетной СТО, де йтиметься про такий вид робіт.

- На машині-потопельнику зекономили на відновленні електрообладнання. В особливо вразливих місцях - роз’ємах, реле, електронних модулях - може залишитись волога чи вже наявна корозія. Спробуйте розібратись, в який спосіб відновлювали електросистему – наприклад, повністю замінювали блоки чи в якійсь спосіб сушили їх.

Екземпляр для іншого ринку

Сучасний електромобіль - не стільки транспорт, скільки гаджет. В якому всі системи з’єднані через електронну мережу і софт якого потребує час від часу оновлення.

І при тому цей апгрейд може здійснюватись тільки у певних країнах - до переліку яких Україна може і не потрапляти, якщо машину завезено в обхід офіційної дилерської мережі. Як правило, вітчизняні програмісти цей бар’єр в якійсь спосіб долають, але частина функцій машини часто залишається недоступною.

Що буде з цінами на електромобілі у 2026 році в Україні

До речі, з січня 2026 року в Україні можуть суттєво помінятись умови покупки електромобілів. До тієї дати такі машини завозяться в країну без сплати ПДВ та мита - тобто сьогодні покупець неначе економить до 30% вартості нової машини.

Проте, говорити про реальне заощадження ми б не стали, адже батарейні авто в українських автосалонах сьогодні не дешевші на 30 %, аніж такі ж моделі у Європі. Відтак, і говорити, що з січня 2026-го "електрички" подорожчають одразу на третину, буде як мінімум перебільшенням.

Тим більше що левова частка електричних машин, проданих в Україні, аж ніяк не нові екземпляри з салонів офіційних дилерів. В першу чергу українські автомобілісти купують недорогі вживані електромобілі.

Це або пошкоджені в ДТП машини з Америки, або неофіційно імпортовані "електрички" з китайського ринку, де ціни помітно нижче (хоча останнім часом і піднялися). Тому прямого впливу на ціноутворення цих електромобілів законодавчі зміні 2026 року не матимуть.

Але зміни у цінниках швидше за все таки будуть, хоча не можна сказати, що подорожчання буде великим. Бо сьогодні одна з причин популярності електромобілів в Україні - їхня невисока ціна. І її суттєве зростання скасує одну з небагатьох переваг таких машин.

Висновок

Обираючи машину на акумуляторі, ви маєте зіставити дві групи чинників. З одного боку, чітко сформулюйте собі умови, в яких буде їздити і заряджатись ваш електромобіль. А з іншого - підбирайте модель під ці умови. І будьте готові, що такої моделі у межах вашого бюджету не знайдеться.