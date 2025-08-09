На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит

Технической основой является карбоновое шасси с алюминиевыми элементами, которое, как утверждает производитель, обычно предназначено для трековых машин.

Что под капотом

Под капотом новинки - возрожденный 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, знакомый по прошлой модели Chiron, мощностью фантастические 1600 лошадиных сил.

Brouillard завораживает своим внешним видом. Приковывают взгляд рельефный бампер и светодиодные фары, дополненные функциональными воздухозаборниками. Профиль украшают характерные С-образные прорези и крупные детали из углеродного волокна, эффектно контрастирующие с ярким зеленым кузовом.

Сзади - интегрированный спойлер, Х-образные светодиодные фонари, напоминающие W16 Mistral, и четыре выхлопные трубы на заднем диффузоре, отсылающие к Chiron Super Sport.

Что в салоне

Салон, сохраняя компоновку Chiron, впечатляет уникальной отделкой в зеленых тонах. Особого внимания заслуживают сиденья, обитые тканью, сотканной на заказ в Париже.

Углеродное волокно и алюминий подчеркивают технологичность, а изюминкой интерьера стала выполненная вручную скульптура лошади Бруйяр, встроенная в стеклянную вставку на алюминиевом селекторе передач.

По некоторым данным, этот гиперкар создан по заказу нидерландского бизнесмена Мишеля Перридона.