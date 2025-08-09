ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит

Суббота 09 августа 2025 15:49
UA EN RU
На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит Фото: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard (newsroom.bugatti.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Bugatti официально показала эксклюзивный гиперкар под названием Brouillard, созданный в единственном экземпляре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Технической основой является карбоновое шасси с алюминиевыми элементами, которое, как утверждает производитель, обычно предназначено для трековых машин.

Что под капотом

Под капотом новинки - возрожденный 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, знакомый по прошлой модели Chiron, мощностью фантастические 1600 лошадиных сил.

На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит

Brouillard завораживает своим внешним видом. Приковывают взгляд рельефный бампер и светодиодные фары, дополненные функциональными воздухозаборниками. Профиль украшают характерные С-образные прорези и крупные детали из углеродного волокна, эффектно контрастирующие с ярким зеленым кузовом.

Сзади - интегрированный спойлер, Х-образные светодиодные фонари, напоминающие W16 Mistral, и четыре выхлопные трубы на заднем диффузоре, отсылающие к Chiron Super Sport.

Что в салоне

Салон, сохраняя компоновку Chiron, впечатляет уникальной отделкой в зеленых тонах. Особого внимания заслуживают сиденья, обитые тканью, сотканной на заказ в Париже.

На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит

Углеродное волокно и алюминий подчеркивают технологичность, а изюминкой интерьера стала выполненная вручную скульптура лошади Бруйяр, встроенная в стеклянную вставку на алюминиевом селекторе передач.

По некоторым данным, этот гиперкар создан по заказу нидерландского бизнесмена Мишеля Перридона.

На 1600 сил: Bugatti показал уникальный гиперкар Brouillard и вот как он выглядит

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН