На 1600 сил: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard і ось як він виглядає

Субота 09 серпня 2025 15:49
На 1600 сил: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard і ось як він виглядає Фото: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard (newsroom.bugatti.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Bugatti офіційно показала ексклюзивний гіперкар під назвою Brouillard, створений в єдиному екземплярі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Технічною основою є карбонове шасі з алюмінієвими елементами, яке, як стверджує виробник, зазвичай призначене для трекових машин.

Що під капотом

Під капотом новинки – відроджений 8,0-літровий двигун W16 з чотирма турбінами, знайомий за минулою моделлю Chiron, потужністю фантастичні 1600 кінських сил.

На 1600 сил: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard і ось як він виглядає

Brouillard заворожує своїм зовнішнім виглядом. Приковують погляд рельєфний бампер та світлодіодні фари, доповнені функціональними повітрозабірниками. Профіль прикрашають характерні С-подібні прорізи та великі деталі з вуглецевого волокна, що ефектно контрастують з яскравим зеленим кузовом.

Позаду – інтегрований спойлер, Х-подібні світлодіодні ліхтарі, що нагадують W16 Mistral, і чотири вихлопні труби на задньому дифузорі, що відсилають до Chiron Super Sport.

Що у салоні

Салон, зберігаючи компонування Chiron, вражає унікальним оздобленням у зелених тонах. На особливу увагу заслуговують сидіння, оббиті тканиною, зітканою на замовлення в Парижі.

На 1600 сил: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard і ось як він виглядає

Вуглецеве волокно та алюміній підкреслюють технологічність, а родзинкою інтер'єру стала виконана вручну скульптура коня Бруйяр, вбудована у скляну вставку на алюмінієвому селекторі передач.

За деякими даними, цей гіперкар створений на замовлення нідерландського бізнесмена Мішеля Перрідона.

На 1600 сил: Bugatti показав унікальний гіперкар Brouillard і ось як він виглядає

