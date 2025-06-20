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Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Пятница 20 июня 2025 08:20
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Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве Фото: Создатели культовых фильмов и сериалов привлекают к сюжетам самые разные модели авто (media.astonmartin.com)
Автор: Ігор Широкун

Качества, по которым продюсеры отбирают прототипы на роль киноавтомобилей, обычно далеки от их реальных характеристик. Однако магия кино заставляет нас влюбляться даже в невзрачные машины. А какими были в жизни четырехколесные герои фильмов и сериалов?

О том, что на самом деле представляли собой машины из культовых лент, читайте в материале РБК-Украина.

Aston Martin DB5 (1963-1965 гг.), "Голдфингер"

Никаких сомнений, у британского суперагента должен быть британский автомобиль. Причем киношники выбрали машину действительно достойную своего времени (тогда в Королевстве такие могли себе позволить).

Двигатель в 282 л. с. разгонял заднеприводное купе до 233 км/ч, трансмиссия могла быть автоматической. В салоне у DB5 были натуральные ворсовые ковры, полная кожаная отделка и электростеклоподъемники. В базовую комплектацию входили два топливных бака, хромированные спицованные колеса и корпус из магниевого сплава (технология Superleggera).

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: Aston Martin DB5 суперагента 007 получил целую кучу шпионских опций, но внешне его непросто отличить от серийного (media.astonmartin.com)

DeLorean DMC-12 (1981-1983 гг.), "Назад в будущее"

Спортивная машина в этой трилогии играет роль машины времени - и этим можно гордиться. Тем более что в реальной жизни этому купе не было чем особо похвастаться - разве что малым тиражом (порядка 9000 штук) и облицовкой из "нержавейки".

Низкое качество и такая себе динамика (10,5 с до сотни) не способствовали популярности, и четверть тиража модели удалось распродать только после выхода в свет первого фильма трилогии "Назад в будущее".

Зато уже в ХХІ веке новодельные экземпляры DeLorean DMC-12 продавались за невероятные 90 000 долларов.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: в реальной жизни DeLorean DMC-12 не был выдающимся спорткаром (unsplash.com)

Citroen DS (1955-1975 гг.), "Фантомас"

Трудно было найти для этого фильма машину более удачную, чем футуристический Citroen DS.

Неуловимый преступник-интеллектуал совершает изощренные дерзкие преступления, которые никак не может раскрыть полиция - на чем он еще должен ездить, как не на этом гениальном произведении дизайнерского и инженерного искусства? Тем более, если добавить ему крылья для полетов.

И в реальной жизни DS был успешным продуктом - несмотря на техническую сложность и вызванные этим потребительские проблемы. Словом, 20 лет конвейерной жизни и 1,45 млн выпущенных экземпляров говорят сами за себя.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: случай с Citroen DS не совсем типичный: авто массовой модели играет роль машины великого злодея (unsplash.com)

Pontiac Firebird Trans Am (1982-1992 гг.), "Рыцарь дорог"

Именно таким в воображении поколения 1980-х должен был быть боевой конь отставного полицейского и героя войны - свободного от формальностей борца с преступниками.

В сериале "Рыцарь дорог" снимался Pontiac Firebird третьего поколения в мощной комплектации Trans Am. В реальной жизни суперпопулярным этот Firebird не был, но свой круг поклонников он имел - и не только благодаря сериалу.

В частности, одна из его изюминок - динамичный дизайн обтекаемого кузова, в отличие от брутальных шкафообразных силуэтов других маслкаров той поры. Правда, для кино стандартную машину несколько доработали, в том числе и в плане стиля.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: схоже, Pontiac Firebird Trans Am отримав роль у серіалі завдяки футуристичному дизайну (unsplash.com)

Cadillac Miller-Meteor (1959 г.), "Охотники за привидениями"

Странная специфика роли и странный по стайлингу и сути автомобиль. С одной стороны - профессиональные охотники за привидениями (!), а с другой - универсал на базе роскошного седана.

В мире без призраков (по крайней мере, явных) универсалы на базе "Кадилаков" мелким тиражом изготавливало кузовное ателье Miller-Meteor. Вариантов такого кузова было несколько: с высокой и низкой крышей, с окнами по кругу и с "глухим" задком.

Кроме комфортабельного пассажирского варианта эта модель предназначалась на роль "Скорой помощи" и катафалка.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: охотники за привидениями получили для своих нужд очень нетривиальный автомобиль (unsplash.com)

Plymouth Belvedere Fury (1958 г.), "Кристина"

Вообще-то это машина из фильма ужасов, но в глазах ценителей это не делает ее менее интересной. Тем более что в фильме она была практически главным героем.

Следовательно, "Фурия" имела определенный интеллект, могла любить и ненавидеть (в основном второе), самостоятельно двигаться и заодно уничтожать всех, кто косо посмотрел на ее владельца. Поразительная черта Кристины - способность самовосстанавливаться после любых аварий, то есть кузовной ремонт ей не нужен.

В реальной жизни Кристина была двухдверным хардтопом Plymouth Belvedere в комплектации Fury. И по американским меркам это был почти эксклюзив - было выпущено менее 5500 единиц.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детствеФото: Plymouth Belvedere Fury с феерическим стайлингом по сюжету был беспощадным мстителем. Причем женского рода (Petersen Automotive Museum, petersen.org)

Dodge Charger R/T, (1970 г.), "Форсаж"

Вероятно, это главный (после людей) персонаж "Форсажа" - машина настолько несдержанная, что персонажи-люди боялись ее даже заводить.

Типичный для того времени маслкар Dodge Charger представлен в фильме с пакетом спортивных опций R/T. Хотя вся стоковая красота этого экземпляра теряется на фоне механического компрессора, который возвышается над вырезом в капоте.

Согласно фабуле фильма этот приводной надув поднимал мощность Charger'а до 900 л. с. Подскажем, что заводская версия при 7,2-литровом V8 выдает 400 л. с. и набирает первую сотню за 7,5 секунды. Максималка составляла впечатляющие для этого почти неуправляемого болида 224 км/ч.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: Dodge Charger R/T благодаря механическому нагнетателю стал таким мощным, что его боялись даже главные герои(fastandfurious.fandom.com)

Peugeot 406 (1995-2004 гг.), "Такси"

Сделать из массового семейного седана трассовый болид - это был на редкость смелый шаг, и даже харизма горячего таксиста тут не особо помогала. Тем не менее, авторам пяти комедийных боевиков о марсельском таксисте это удалось.

В реальной жизни Peugeot 406 все же не столько быстрый, сколько комфортабельный - хотя 8,1 секунды до первой сотни (топовая версия с V6 2,9 л. при 207 л. с.) для такой баржи неплохой результат.

Словом, из "Такси" получился неплохой рекламный фильм для французской компании. Хотя 406-я модель в этом не нуждалась, ибо и без того имела хорошую репутацию благодаря своей надежности и комфорту.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: Как ни странно, сюжет всех четырех французских лент "Такси" держится на харизме рядового седана (Taxi)

Ford Mustang Shelby GT500 (1967-1968 гг.), "Угнать за 60 секунд"

На первый взгляд отнюдь не выдающееся псевдоспортивное купе с обидным прозвищем пони-кар, Ford Mustang неожиданно набрал себе целую армию поклонников. Так что даже самому К. Шелби пришлось делать его всерьез прокачанную версию - Shelby GT500.

Поэтому и в реальной жизни этот киношный автомобиль был достаточно динамичным, ведь имел под капотом 7,0-литровый V8 Ford Police Interceptor. Однако, это были уникальные машины, которые выпускались у Shelby малой серией.

Понятно, что системы закиси азота, которая есть у машины в фильме, (+125 л. с.), на реальных авто не было, но они, извините, и без того были довольно резвыми.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детстве

Фото: сам по себе Mustang был отнюдь не суперкаром, но в версии с 7,0-литровым V8 обратил на себя внимание киношников (hollywoodreporter.com).

Chevrolet Impala (1967 г.), "Сверхъестественное"

В популярном сериале одну из главных ролей играет классическое (во всех смыслах) американское авто - полноразмерный седан Chevrolet Impala. Причем следует отметить, что именно эта модель была наиболее богатой во всей гамме бренда Chevrolet.

Борцов с темными силами возит "Импала" четвертого поколения, и по словам одного из ее пользователей в машине установлен 5,4-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 275 лошадиных сил. Это был средний по мощности агрегат, так как самым большим в линейке был 7,4-литровый V8.

Impala этого поколения (1967-1970 гг.) была одной из самых массовых моделей США - в год продавалось более 1 млн. машин. Четырехдверный седан был наименее распространенным из пяти типов кузова этой модели.

Эти 10 авто из фильмов стали легендами: вы точно мечтали о них в детствеФото: только в американской культуре могут рождаться сериалы, где авто так плотно интегрировано в фабулу произведения (Supernatural)

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При подготовке статьи были использованы материалы компаний-производителей.

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