Ці 10 авто з фільмів стали легендами: ви точно мріяли про них у дитинстві

Якості, за якими продюсери відбирають прототипи на роль кіноавтомобілів, зазвичай далекі від їхніх реальних характеристик. Проте магія кіно змушує нас закохуватись навіть у непоказні машини. А якими були в житті чотириколісні герої фільмів та серіалів?

Про те, що насправді являли собою машини з культових стрічок, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Aston Martin DB5 (1963-1965 рр.), "Голдфінгер"

Жодних сумнівів, у британського суперагента має бути британський автомобіль. Причому кіношники обрали машину справді гідну свого часу (тоді у Королівстві такі могли собі дозволити).

Двигун у 282 к. с. розганяв задньопривідне купе до 233 км/год, трансмісія могла бути автоматичною. В салоні у DB5 були натуральні ворсові килими, повне шкіряне оздоблення і електросклопідіймачі. В базову комплектацію входили два паливні баки, хромовані спицьовані колеса і корпус з магнієвого сплаву (технологія Superleggera).

Фото: Aston Martin DB5 суперагента 007 отримав цілу купу шпигунських опцій, але зовні його непросто відрізнити від серійного (media.astonmartin.com)

DeLorean DMC-12 (1981-1983 рр.), "Назад в майбутнє"

Спортивна машина у цій трилогії грає роль машини часу - і цим можна пишатись. Тим більше що в реальному житті цьому купе не було чим особливо похвалитись - хіба що малим тиражем (порядку 9000 штук) і облицюванням з "нержавійки".

Низька якість і така собі динаміка (10,5 с до сотні) не сприяли популярності, і чверть тиражу моделі вдалося розпродати тільки після виходу у світ першого фільму трилогії "Назад у майбутнє".

Натомість вже у ХХІ столітті новоробні екземпляри DeLorean DMC-12 продавалися за неймовірні 90 000 доларів.

Фото: у реальному житті DeLorean DMC-12 не був видатним спорткаром (unsplash.com)

Citroen DS (1955-1975 рр.), "Фантомас"

Важко було знайти для цього фільму машину більш вдалу, ніж футуристичний Citroen DS.

Невловимий злочинець-інтелектуал вчиняє витончені зухвалі злочини, які ніяк не може розкрити поліція - на чому він ще має їздити, як не на цьому геніальному витворі дизайнерського та інженерного мистецтва? Тим більше якщо додати йому крила для польотів.

І в реальному житті DS був успішним продуктом - попри технічну складність і викликані цим споживацькі проблеми. Одне слово, 20 років конвеєрного життя і 1,45 млн випущених екземплярів говорять самі за себе.

Фото: випадок з Citroen DS не зовсім типовий: авто масової моделі грає роль машини великого лиходія (unsplash.com)

Pontiac Firebird Trans Am (1982-1992 рр.), "Лицар доріг"

Саме таким в уяві покоління 1980-х мав бути бойовий кінь відставного поліцейського і героя війни - вільного від формальностей борця з злочинцями.

У серіалі "Лицар доріг" знімався Pontiac Firebird третього покоління у потужній комплектації Trans Am. У реальному житті суперпопулярним цей Firebird не був, але своє коло шанувальників він мав - і не тільки завдяки серіалу.

Зокрема, одна з його родзинок - динамічний дизайн обтічного кузова, на відміну від брутальних шафопоібних силуетів інших маслкарів тієї пори. Щоправда, для кіно стандартну машину дещо допрацювали, у тому числі і в плані стилю.

Фото: схоже, Pontiac Firebird Trans Am отримав роль у серіалі завдяки футуристичному дизайну (unsplash.com)

Cadillac Miller-Meteor (1959 р.), "Мисливці за привидами"

Дивна специфіка ролі і дивний за стайлінгом і суттю автомобіль. З одного боку - професійні мисливці за привидами (!), а з іншого - універсал на базі розкішного седана.

У світі без привидів (принаймні, явних) універсали на базі "Кадилаків" дрібним тиражем виготовляло кузовне ательє Miller-Meteor. Варіантів такого кузова було декілька: з високим та низьким дахом, з вікнами по колу та з "глухим" задком.

Крім комфортабельного пасажирського варіанту ця модель призначалася на роль "Швидкої допомоги" та катафалка.

Фото: мисливці за привидами отримали для своїх потреб дуже нетривіальний автомобіль (unsplash.com)

Plymouth Belvedere Fury (1958 р.), "Христина"

Взагалі-то це машина з фільму жахів, але в очах поціновувачів це не робить її менш цікавою. Тим більше що у фільмі вона була практично головним героєм.

Відтак, "Фурія" мала певний інтелект, могла любити і ненавидіти (здебільшого друге), самостійно рухатись і заразом знищувати усіх, хто косо подивився на її власника. Вражаюча риса Христини - здібність самовідновлюватись після будь-яких аварій, тобто кузовний ремонт їй не потрібен.

У реальному житті Христина була дводверним хардтопом Plymouth Belvedere у комплектації Fury. І за американськими мірками це був майже ексклюзив - було випущено менше 5500 одиниць.

Фото: Plymouth BelvedereFury з феєричним стайлінгом за сюжетом був нещадним месником. Причому жіночого роду (Petersen Automotive Museum, petersen.org)

Dodge Charger R/T, (1970 р.), "Форсаж"

Певно, це головний (після людей) персонаж "Форсажу" - машина настільки нестримана, що персонажі-люди боялись її навіть заводити.

Типовий для того часу маслкар Dodge Charger представлений у фільмі з пакетом спортивних опцій R/T. Хоча вся стокова краса цього екземпляра губиться на фоні механічного компресора, який височить над вирізом у капоті.

Згідно з фабулою фільму цей приводний надув піднімав потужність Charger’а до 900 к. с. Підкажемо, що заводська версія при 7,2-літровому V8 видає 400 к. с. і набирає першу сотню за 7,5 секунди. Максималка становила вражаючі для цього майже некерованого боліда 224 км/год.

Фото: Dodge Charger R/T завдяки механічному нагтітачу став настільки потужним, що його боялися навіть головні герої (fastandfurious.fandom.com)

Peugeot 406 (1995-2004 рр.), "Таксі"

Зробити з масового сімейного седана трасовий болід - це був на рідкість сміливий крок, і навіть харизма гарячого таксиста тут не особливо допомагала. Проте, авторам п’яти комедійних бойовиків про марсельського таксиста це вдалося.

У реальному житті Peugeot 406 все ж таки не стільки швидкий, скільки комфортабельний - хоча 8,1 секунди до першої сотні (топова версія з V6 2,9 л при 207 л. с.) для такої баржі непоганий результат.

Одне слово, з "Таксі" вийшов непоганий рекламний фільм для французької компанії. Хоча 406-а модель цього не потребувала, бо і без того мала гарну репутацію завдяки своїй надійності і комфорту.

Фото: Як не дивно, сюжет всіх чотирьох французьких стрічок "Таксі" тримається на харизмі пересічного седана (Taxi)

Ford Mustang Shelby GT500 (1967-1968 рр.), "Викрасти за 60 секунд"

На перший погляд, аж ніяк не видатне псевдоспортивне купе з образливим прізвиськом поні-кар, Ford Mustang несподівано набрав собі цілу армію прихильників. Так що аж самому К. Шелбі довелося робити його всерйоз прокачану версію - Shelby GT500.

Тож і у реальному житті цей кіношний автомобіль був достатньо динамічним, адже мав під капотом 7,0-літровий V8 Ford Police Interceptor. Проте, це були унікальні машини, які випускалися у Shelby малою серією.

Зрозуміло, що системи закису азоту, яка є у машини в фільмі, (+ 125 к. с.), на реальних авто не було, але вони, даруйте, і без того були доволі жвавими.

Фото: сам по собі Mustang був аж ніяк не суперкаром, але у версії з 7,0-літровим V8 звернув на себе увагу кіношників (hollywoodreporter.com)

Chevrolet Impala (1967 р.), "Надприродне"

В популярному серіалі одну з головних ролей грає класичне (в усіх сенсах) американське авто - повнорозмірний седан Chevrolet Impala. Причому слід наголосити, що саме ця модель була найбільш багатою у всій гамі бренда Chevrolet.

Борців з темними силами возить "Імпала" четертого покоління, і за словами одного з її користувачів в машині встановлено 5,4-літровий 8-циліндровий двигун потужністю 275 кінських сил. Це був середній за потужністю агрегат, бо найбільшим у лінійці був 7,4-літровий V8.

Impala цього покоління (1967-1970 рр.) була однією з наймасовіших моделей США - на рік продавалося понад мільйон машин. Чотиридверний седан був найменш поширеним з п’яти типів кузова цієї моделі.

Фото: тільки в американській культурі можуть народжуватись серіали, де авто так щільно інтегроване у фабулу твору (Supernatural)