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Где возить огнетушитель в машине: что говорят ПДД и законы логики

Вторник 24 июня 2025 18:00
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Где возить огнетушитель в машине: что говорят ПДД и законы логики Фото: считается, что в легковушке должен быть огнетушитель массой действующего вещества от 2 кг, во внедорожнике - от 3 кг, в микроавтобусе - от 5 кг (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Смысл автомобильного огнетушителя в том, что его надо применить в первую минуту пожара. Ведь он настолько мал, что может одолеть огонь только на начальном этапе. Так откуда огнетушитель будет быстрее всего доставать?

О наиболее рациональном месте для хранения огнетушителя в автомобиле читайте в материале РБК-Украина.

Лучшие места для огнетушителя

Казалось бы, все просто - огнетушитель надо положить туда, где это предусмотрено Правилами дорожного движения. Но ведь такое возможно не всегда.

Согласно украинским ПДД, аптечка и огнетушитель должны быть зафиксированы в местах, определенных производителем автомобиля. Если таких мест конструкцией не предусмотрено, Правила предписывают держать огнетушитель там, откуда его будет легко достать.

Если в машине предусмотрено отдельное место для огнетушителя - замечательно: он зафиксирован, не мешает, но доступен, что соответствует требованиям закона. Проблемы начинаются, когда такого места нет, и устройство приходится размещать, что называется, под рукой.

Почему огнетушителю столько внимания

Помимо быстрого доступа есть еще несколько нюансов, которые действительно затрудняют размещение огнетушителя.

  • Заметный вес: порошковый огнетушитель ОП-2 весит 3,2 кг, а ОУ-2 на углекислоте - аж 6,5 кг;
  • Неудобная форма: округлый корпус затрудняет фиксацию;
  • Немалые габариты: длина типичного огнетушителя для легкового авто около 35 см, диаметр - 12 см;
  • Повышенная чувствительность к температурам: рабочий диапазон ОП-2 - от минус 20°C до плюс 50°C. При том жарким летом в салоне температура порой превышает 60°C.

Учитывая указанные особенности, хранить огнетушитель просто где-то "рядом" не лучшая идея. Во время движения он может катиться, скользить или даже подпрыгивать, представляя опасность для людей в салоне и интерьера.

Если такой предмет закатится под педали, он тут же лишит водителя возможности тормозить, переключать передачи и ускоряться.

Поэтому многие водители, поняв риски, вынуждены перемещать огнетушитель в багажник, под запаску или глубоко под сиденье - то есть туда, откуда в случае пожара быстро достать его будет сложно.

И речь не только о возможном штрафе - в критической ситуации, например, при возгорании под капотом, на спасение авто владелец имеет считанные секунды.

Где возить огнетушитель в машине: что говорят ПДД и законы логики

Фото: есть два типа огнетушителей для авто: порошковые и углекислотные. Первые легче и дешевле, вторые надежнее, но очень тяжелы (unsplash.com)

Как надежно закрепить огнетушитель в авто

В большинстве случаев проблема размещения огнетушителя не в нехватке пространства, а в трудностях с надежным креплением. Закрепить его в салоне так, чтобы он не мешал, но при этом легко снимался в экстренной ситуации - настоящий вызов для исполнителя.

Крепление можно заказать индивидуально или приобрести уже готовое. Для стандартных моделей огнетушителей доступны как обычные настенные кронштейны, так и специализированные транспортные - с надежными фиксаторами. Такие изделия производятся с учетом массы, габаритов и требований к быстрому доступу.

Кронштейны можно установить как вертикально (например, в багажнике или на панели у ног переднего пассажира), так и горизонтально - скажем, под сиденьем. Главное, чтобы устройство имело запас прочности для фиксации такого тяжелого предмета даже в случае ДТП.

Чтобы не потерять машину

Огнетушитель - несколько специфический предмет. Он может годами оставаться неактивным, пока не наступит его "день Х". И если в этот момент его будет невозможно найти быстро или он окажется неисправным - все может закончиться потерей автомобиля.

Чтобы избежать печальных последствий, важно держать огнетушитель там, где его легко найти и отцепить, даже находясь во взволнованном состоянии. И кроме того, рекомендуется раз в год-два проводить этому устройству обслуживание в сертифицированном учреждении, имеющем заправочную станцию и необходимые разрешения.

Вывод

Тема огнетушителя как предмета, которым мы пользуемся нечасто, мало волнует водителей. Но очень желательно организовать для него не просто хранилище, а крепление. Чтобы он не мешал пользоваться машиной и не повредился сам - ведь на нем есть некоторые детали, которые при грубых контактах могут сломаться.

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При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения, материалы Autobild и Motor.

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