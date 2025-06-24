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​​​​​​​Де возити вогнегасник у машині: що кажуть ПДР та закони логіки

Вівторок 24 червня 2025 18:00
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​​​​​​​Де возити вогнегасник у машині: що кажуть ПДР та закони логіки Фото: вважається, що у легковику має бути вогнегасник масою діючої речовини від 2 кг, у позашляховику - від 3 кг, у мікроавтобусі - від 5 кг (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Сенс автомобільного вогнегасника у тому, що його треба застосувати у першу хвилину пожежі. Адже він настільки малий, що може подолати вогонь тільки на початковому етапі. То звідки вогнегасник буде найшвидше діставати?

Про найбільш раціональне місце для зберігання вогнегасника в автомобілі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Найкращі місця для вогнегасника

Здавалося б, все просто - вогнегасника треба покласти туди, де це передбачено Правилами дорожнього руху. Але ж таке можливе не завжди.

Згідно з українськими ПДР, аптечка та вогнегасник мають бути зафіксовані у місцях, визначених виробником автомобіля. Якщо таких місць конструкцією не передбачено, Правила наказують тримати вогнегасник там, звідки його буде легко дістати.

Якщо в машині передбачено окреме місце для вогнегасника - чудово: він зафіксований, не заважає, але доступний і відповідає вимогам закону. Проблеми починаються, коли такого місця немає, і пристрій доводиться розміщувати, що називається, під рукою.

Чому вогнегаснику стільки уваги

Крім швидкого доступу є ще кілька нюансів, які дійсно ускладнюють розміщення вогнегасника.

  • Помітна вага: порошковий вогнегасник ОП-2 важить 3,2 кг, а ОУ-2 на вуглекислоті - аж 6,5 кг;
  • Незручна форма: округлий корпус ускладнює фіксацію;
  • Чималі габарити: довжина типового вогнегасника для легкового авто близько 35 см, діаметр - 12 см;
  • Підвищена чутливість до температур: робочий діапазон ОП-2 - від мінус 20°C до плюс 50°C. При тому спекотного літа в салоні температура часом перевищує 60°C.

Зважаючи на зазначені особливості, зберігати вогнегасник просто десь "поряд" не найкраща ідея. Під час руху він може котитися, ковзати чи навіть підстрибувати, становлячи небезпеку для людей в салоні та інтер’єру.

Якщо такий предмет закотиться під педалі, він тут же позбавить водія змоги гальмувати, перемикати передачі та прискорюватись.

Тож багато водіїв, зрозумівши ризики, змушені переміщати вогнегасник у багажник, під запаску чи глибоко під сидіння - тобто туди, звідки в разі пожежі швидко дістати його буде складно.

І мова не лише про можливий штраф - у критичній ситуації, наприклад, при займанні під капотом, на врятування авто власник має лічені секунди.

​​​​​​​Де возити вогнегасник у машині: що кажуть ПДР та закони логіки

Фото: є два типи вогнегасників для авто: порошкові і вуглекислотні. Перші легші та дешевші, другі надійніші, але дуже важкі (unsplash.com)

Як надійно закріпити вогнегасник в авто

У більшості випадків проблема розміщення вогнегасника не в браку простору, а в труднощах із надійним кріпленням. Закріпити його в салоні так, щоб він не заважав, але водночас легко знімався в екстреній ситуації - справжній виклик для виконавця.

Кріплення можна замовити індивідуально або придбати вже готове. Для стандартних моделей вогнегасників доступні як звичайні настінні кронштейни, так і спеціалізовані транспортні - з надійними фіксаторами. Такі вироби виготовляють з урахуванням маси, габаритів та вимог до швидкого доступу.

Кронштейни можна встановити як вертикально (наприклад, у багажнику або на панелі біля ніг переднього пасажира), так і горизонтально - скажімо, під сидінням. Головне, щоб пристрій мав запас міцності для фіксації такого важкого предмета навіть у випадку ДТП.

Щоб не втратити машину

Вогнегасник - дещо специфічний предмет. Він може роками залишатися неактивним, поки не настане його "день Х". І якщо в цей момент його буде неможливо знайти швидко або він виявиться несправним - все може закінчитися втратою автомобіля.

Щоб уникнути сумних наслідків, важливо тримати вогнегасник там, де його легко знайти і відчепити, навіть перебуваючи у схвильованому стані. Крім того, рекомендується раз на рік-два проводити цьому пристрою обслуговування у сертифікованій установі, що має заправну станцію і необхідні дозволи.

Висновок

Тема вогнегасника як предмета, яким ми користуємось нечасто, мало непокоїть водіїв. Але дуже бажано організувати для нього не просто схованку, а кріплення. Щоб він не заважав користуватись машиною і не пошкодився сам - адже на ньому є деякі деталі, які при грубих контактах можуть зламатись.

Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, як діяти водієві, якщо поряд горить автомобіль.

Нещодавно ми ділилися інформацією про те, коли слід реєструвати ГБО на автомобілі.

А про, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху, матеріали Autobild та Motor.

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