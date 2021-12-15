Гроб на колесиках: хот-род Drag-U-La, как в "Семейке монстров", выставлен на продажу

Кастомный драгстер Munsters "Drag-U-La", как в знаменитом сериале "Семейка монстров", будет продан с аукциона. Автомобиль создан легендой американского кастомайзинга Джорджем Баррисом из настоящего гроба.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Mecum.

Еще во времена черно-белых телевизоров впечатлительным зрителям предлагались различные ситкомы-ужастики. В их числе - "Семейка монстров".

Семья "монстров", в которую входили Герман, Лили, Эдди, Мэрилин и дедушка, владела Ford Model-T 1926 года выпуска, пока Герман не проиграл его в гонке. Чтобы отыграть автомобиль, дедушка Мюнстер построил из настоящего гроба драгстер Drag-u-la Coffin.

На аукцион выставлен кастомный автомобиль, созданный по образцу оригинальной версии автомобиля из шоу. Это работа "короля" кастомных автомобилей Джорджа Барриса.

Построенный на основе настоящего гроба Drag-u-la оснащен 4,7-литровым двигателем Ford Mustang V8 с двумя карбюраторами, который в паре с автоматической коробкой передач выдает 350 лошадиных сил.

Сиденье плавно обтекает корпус заднего дифференциала, а задние колеса обуты в гигантские гоночные слики Firestone.

И теперь этот драгстер выставлен на аукционе Mecum в штате Флорида. Он укомплектован сопроводительной документацией и автографами звезд телешоу. Торги состоятся 6-16 января 2022 года.

Интересно, что этот уникальный автомобиль даже не имеет начальной цены. Похоже, ажиотаж вокруг этих торгов разбудит даже мертвых.

Напомним, что на аукцион выставили спорткар Porsche 911, ранее принадлежавший известному наркобарону Пабло Эскобару. Этот эпизод в биографии машины делает ее особенно ценной для коллекционеров.