Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей

Компания Geely развивает технологию E-Energee для быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Заявлено, что сейчас процесс замены севшей тяговой батареи занимает менее минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Geely.
Созданием дееспособной технологии по замене аккумуляторов Geely занялась еще в 2017 году, и в ее разработке участвовало более 1000 человек. Первая станция для замены аккумуляторов E-Energee была построена в Чунцине в сентябре 2020 года, а в следующем году появятся новые станции в 10 провинциях Китая.
Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю.
Кроме того, благодаря автоматической системе оплаты водителю даже не нужно выходить из автомобиля. С такой скоростью невозможно зарядить ни один электромобиль в мире, ни даже заправить топливом машину с ДВС.
Также сообщалось, что Rolls Royce показал свой первый электромобиль. Новинка под именем Spectre должна быть официально представлена в четвертом квартале 2023 года.