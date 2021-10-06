Зарядить электромобиль за минуту: китайцы создают крупнейшую в мире сеть станций по замене батарей

Компания ​​Geely развивает технологию E-Energee для быстрой замены аккумуляторов электромобилей. Заявлено, что сейчас процесс замены севшей тяговой батареи занимает менее минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Geely.

Созданием дееспособной технологии по замене аккумуляторов ​​Geely занялась еще в 2017 году, и в ее разработке участвовало более 1000 человек. Первая станция для замены аккумуляторов E-Energee была построена в Чунцине в сентябре 2020 года, а в следующем году появятся новые станции в 10 провинциях Китая.

Цель состоит в том, чтобы к 2025 году построить 5000 станций по замене аккумуляторов по всему Китаю.

Что интересно, весь процесс замены батареи длится 59 секунд, что является улучшенным результатом по сравнению с первоначально заявленными 90 секундами.

Кроме того, благодаря автоматической системе оплаты водителю даже не нужно выходить из автомобиля. С такой скоростью невозможно зарядить ни один электромобиль в мире, ни даже заправить топливом машину с ДВС.

В настоящее время услуга преимущественно используется корпоративными парками, что сокращает время простоя их электромобилей. Функцию быстрой замены аккумуляторов поддерживают новые машины Geely.

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