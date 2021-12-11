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Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара

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Суббота 11 декабря 2021 09:20
Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара Сгоревшая Mazda MX-5 Miata (Фото: Mazda Miata Club)
Автор: Александр Мороз

По улицам одного из городов в американском штате Нью-Джерси ездит изрядно обгоревший родстер Mazda MX-5 Miata. Это тем более удивительно, что внутри автомобиля практически не осталось уцелевших деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Mazda Miata Club.


Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара

Увидев эту машину, любой здравомыслящий автомобилист решит, что она годится только для свалки. Родстер Mazda MX-5 Miata в исполнении Mazdaspeed не успели вывести из гаража во время пожара, в результате чего он сильно пострадал.

Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара

Алюминиевый капот местами расплавился, фары потускнели, обуглилась краска, ветровое стекло разлетелось от высокой температуры. Не пощадил огонь и салон, который сгорел дотла.

Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара

Однако владелец машины Алекс Жиру заметил, что электрическое оборудование, кроме топливного насоса, по-прежнему работает нормально. Разобрав оплавленный жгут проводки, он устранил замыкание и насос вновь заработал. В этот момент Алекс и решил вдохнуть в автомобиль вторую жизнь.

Первый запуск двигателя после ремонта

Для этого потребовалось не так много труда и средств - например, бачок омывателя был остроумно заменен пустой бутылкой из-под виски. А затем Жиру в маске маньяка Джейсона Вурхиза из знаменитых фильмов ужасов "Пятница, 13-е" прикатил на встречу поклонников Mazda Miata.

Зомби на колесах: спорткар Mazda MX-5 продолжает ездить после сильнейшего пожара

Несмотря на то, что родстер можно привести в исправное состояние, покрасив кузов и заменив переднюю панель салона, владелец не собирается его восстанавливать. По его мнению, обугленный автомобиль обладает определенным шармом и даже привлекательностью. И, судя по реакции людей на улицах, так оно и есть!

Напомним, что на торги выставили необычный броневик. Автомобиль на базе рамного пикапа Ford Super Duty F-450 защищает от автомата Калашникова и снайперских винтовок.

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