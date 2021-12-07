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Уйти в "Астрал": Renault анонсировал новую модель на замену популярному кроссоверу

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 13:15
Уйти в "Астрал": Renault анонсировал новую модель на замену популярному кроссоверу Фото: Renault Austral (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault опубликовала видео, которое раскрывает название нового кроссовера. Renault Austral заменит Kadjar в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Новое название было зарегистрировано Renault еще в 2005 году. Имя модели образовано от латинского слова "australis". По словам Сильвии Дос Сантос, руководителя стратегии наименования новых Renault, Austral – это мир, который находит отклик во многих европейских языках.

Единственное официальное фото демонстрирует заднюю дверь Austral со светодиодными задними фонарями, которые по архитектуре напоминают Captur. В Renault подтвердили, что Austral станет вместительным автомобилем длиной 4,51 метра на 6 сантиметров больше нынешнего Kadjar, который новинка должна заменить.

Ожидается, что новый Renault Austral технически будет схож с Nissan Qashqai нового поколения. В сравнении с японским родственником, Renault получит более вместительный грузовой отсек, и будет доступен исключительно в пятиместной версии. Ожидается, что новый кроссовер получит несколько гибридных вариантов, один из которых будет подзаряжаемым. Renault Austral поступит в продажу весной 2022 года.

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