Уйти в "Астрал": Renault анонсировал новую модель на замену популярному кроссоверу

Компания Renault опубликовала видео, которое раскрывает название нового кроссовера. Renault Austral заменит Kadjar в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Новое название было зарегистрировано Renault еще в 2005 году. Имя модели образовано от латинского слова "australis". По словам Сильвии Дос Сантос, руководителя стратегии наименования новых Renault, Austral – это мир, который находит отклик во многих европейских языках.

Единственное официальное фото демонстрирует заднюю дверь Austral со светодиодными задними фонарями, которые по архитектуре напоминают Captur. В Renault подтвердили, что Austral станет вместительным автомобилем длиной 4,51 метра на 6 сантиметров больше нынешнего Kadjar, который новинка должна заменить.

Ожидается, что новый Renault Austral технически будет схож с Nissan Qashqai нового поколения. В сравнении с японским родственником, Renault получит более вместительный грузовой отсек, и будет доступен исключительно в пятиместной версии. Ожидается, что новый кроссовер получит несколько гибридных вариантов, один из которых будет подзаряжаемым. Renault Austral поступит в продажу весной 2022 года.

Ранее мы писали, что Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota. Новый хэтчбек будет производиться на заводе компании Toyota.

Также сообщалось, что автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти. Добиваться прекращения добычи ископаемого топлива топ-менеджер Audi будет всеми законными методами.