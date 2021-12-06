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Гибрид на двоих: Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota

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Понедельник 06 декабря 2021 15:13
Гибрид на двоих: Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota Фото: Mazda 2 Hybrid (newsroom.mazda.com)
Автор: Константин Широкун

Mazda 2 Hybrid создана в рамках партнерства с компанией Toyota. Новый хэтчбек будет производиться на заводе компании Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Японский хэтчбек делит силовую установку с Yaris Hybrid. Она состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом и одного электродвигателя. Суммарная мощность гибрида – 114 л.с. Гибридная Mazda 2 способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 9,7 секунды, а максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Гибрид на двоих: Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota

Mazda 2 Hybrid начинает движение, как электромобиль, и способен использовать электротягу на малых скоростях – в пробках, на парковках и пр. Хэтчбек также оснащен технологией рекуперативного торможения.

Гибрид на двоих: Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota

С компактной новинкой Mazda расширяет линейку гибридов. На сегодняшний день хэтчбеки моделей 2 и 3, а также кроссоверы CX-30 и CX-5 доступны с гибридной силовой установкой. В 2023 году появится первый подзаряжаемый гибрид в модельной линейке компании. Продажи гибридного компактного хэтчбека начнутся в апреле 2022 года.

Гибрид на двоих: Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota

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