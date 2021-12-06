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С качелями и скелетом: Lexus в необычной форме показал свой первый электрический кроссовер

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Понедельник 06 декабря 2021 08:45
С качелями и скелетом: Lexus в необычной форме показал свой первый электрический кроссовер Фото: композиция Lexus LF-Z (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Lexus в партнерстве с американским архитектором и дизайнером Джерманом Барнсом разработали скульптуру на основе концепции электрического кроссовера LF-Z. Она выставлена на всеобщее обозрение в Маями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Джерман Барнс вместе со своими студентами из Университета Майами создал трехмерную скульптурную копию концепт-кара Lexus LF-Z, выполненную из стали и освещенную встроенной светодиодной подсветкой. Весь этот скелет кроссовера подвешен и соединен двумя качелями. Последние закреплены внутри освещенных арок, как дань классической архитектуре.

Необычную композицию назвали "ON/", что является отсылкой к привычному нам сокращению On-Off на выключателях. Под включением подразумевается старт программы компанией выпуска машин с нулевым уровнем выбросов углерода.

С качелями и скелетом: Lexus в необычной форме показал свой первый электрический кроссоверВ цифровой версии инсталляции можно изменить освещение, чтобы выделить различные аспекты пространства. Лучшие версии игры со светом будут выбраны Барнсом, и представлены на выставке Design Miami 2021. Наряду с Барнсом, реализация проекта стала возможной благодаря студентам Изабелле Адельсон, Малии Дженкинс и Андреа Мартинес из Школы архитектуры Университета Майами.

Ранее мы писали, что DeLorean из "Назад в будущее" замечен на горнолыжном курорте. Речь идет о спорткаре DeLorean DMC12.

Также сообщалось, что BMW продолжит выпускать авто с ДВС для "бедных" стран. Потому что не верит, что все страны внесут свой вклад и создадут необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей.

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