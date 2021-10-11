Водородная Toyota Mirai установила мировой рекорд по дальности хода

Водородомобиль Toyota Mirai преодолел 1360 км на одном баке. Этот рекорд по дальности хода среди электромобилей на топливных элементах занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

Поездка состоялась 23-24 августа 2021 года со стартом в техническом центре Toyota в Гардене, Калифорния. Маршрут заезда проходил по дорогам штата. В первый день машина проехала 761 км, а на следующий - 598 км.

Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекорд и подтвердили, что топливный бак Mirai ни разу не открывался во время поездки. Он был заправлен только один раз, в начале заезда.

"В течение 10 лет я имел возможность наблюдать несколько невероятных попыток, связанных с установлением рекорда по дальности хода на различных транспортных средствах", - прокомментировал достижение судья Книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк. - Путешествие Toyota Mirai на одном баке демонстрирует возможности автомобилей на водородных топливных элементах".

Водородный седан Toyota Mirai потребил 5,65 кг водорода и вообще не выделял CO2. Стандартный автомобиль, по оценкам Toyota, на том же расстоянии выбросил бы около 301 кг CO2.

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