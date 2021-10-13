Toyota и Hyundai объединились ради создания идеальной водородной заправки

Компании Air Liquid, Hyundai, Nel Hydrogen, Nikola Corporation, Shell и Toyota создали объединение Hydrogen Heavy Duty Vehicle Industry Group. Его главной целью является разработка и внедрение в производство быстрой и унифицированной водородной заправочной станции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.

Одна из проблем с водородом заключается в продолжительном времени заправки полного бака, что затрудняет его использование для грузовых автомобилей. Объединение Hydrogen Heavy Duty Vehicle Industry Group подключило также две компании, производящие компоненты для АЗС.

Так, Tatsuno специализируется на автомобильных емкостях и форсунках. Transfer Oil известна благодаря созданию усовершенствованного заправочного шланга для колонок на водородных станциях. Вместе эти две компании разработали инновационные компоненты оборудования для высокопоточной заправки топливом для тяжелых транспортных средств на водороде с давлением 70 МПа.

Ожидается, что новое оборудование обеспечит скорость заправки 10 кг/мин. Промышленное внедрение нового стандарта с давлением 70 МПа, тестирование и оценка его производительности, а также стандартизация конструкции разъема – такие задачи должно решить объединение.

Тестирование планируется провести к концу этого года в независимой лаборатории, а первые "дорожные" опытные образцы заправочных станций будут представлены в начале 2022 года.

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